Баскетболисты "Локомотива-Кубани" победили "Автодор" в Единой лиге

В регулярном чемпионате интернациональной баскетбольной Единой лиги очередной тур начался с двух матчей. Краснодарский "Локомотив-Кубань" у себя дома победил "Автодор" (Саратов) - 104:89, в другой встрече "Калев" в Эстонии разгромно уступил казанскому УНИКСу - 49:76.

Интересно, что в субботу победы одержали команды, которым скоро предстоит очное противостояние в четвертьфинале второго по значимости на континенте Еврокубка (EuroCup). И здесь шансы на успех у соперников примерно равны.

Для главного тренера кубанцев, бывшего наставника сборной России Евгения Пашутина игра против "Автодора" имела свой, сугубо личный подтекст. Пашутин во второй половине 1990-х выступал за саратовский клуб, был одним из его лидеров. Спустя два десятка лет Евгений Юрьевич дважды как тренер принимал "Автодор". В общем, воспоминаний об игре и работе в городе на берегах Волги у него хватает.

В субботу в Краснодаре и стартовая четверть (30:29) и вся первая половина матча (57:53) получились очень результативными, что и видно по промежуточным результатам. Хозяева начали уходить в отрыв после отдыха и общения со своим наставником в раздевалке. Шесть очков подряд за "Локо" набрал игрок передней линии Дрю Гордон, по ходу сезона перешедший на Кубань из Саратова. Дальним попаданием отличился воспитанник клубной системы краснодарцев Владислав Емченко. Так постепенно к заключительной десятиминутке преимущество "железнодорожников" выросло до вполне комфортных "плюс 15". Подопечные Пашутина продолжали контролировать ход матча и довели эту домашнюю игру до победы.

Сразу пять баскетболистов "Локомотива-Кубани" заработали двузначные цифры в графе "результативность". Это Мантас Калниетис (19), Дрю Гордон (18), Миндаугас Кузминскас (17), Найджел Уильям-Госс (16) и Владислав Емченко (10). В активе разыгрывающего Калниетиса еще и полновесная дюжина "голевых" передач. Кубанцы полностью превзошли соперников в борьбе за подбор мяча под щитами (41:23). В составе гостей лучшими бомбардирами стали Джиан Клавелл (19), Душан Ристич (16) и Желько Шакич (15).

- Очень важно было подготовиться эмоционально к этой игре после важной победы над итальянским "Тренто" в Еврокубке. У нас было всего два дня на восстановление, но мы сумели подойти к матчу в нужных кондициях, - сказал главный тренер "Локо" Евгений Пашутин. - Наша команда показала энергию, хорошее движение мяча. Достаточно уверенно вели в счете, однако в последней четверти "Автодор" совершил рывок, который, тем не менее, не сбил нас с ритма. Самое главное, что мы сейчас играем в командный баскетбол. Улучшили игру на подборе, в коллективе хорошее взаимопонимание, лучше стали защищаться против снайперов соперников. Снова набрали больше ста очков, но хотелось бы пропускать хотя бы на десять очков меньше. Будем к этому стремиться, улучшать игру. Теперь нам нужно хорошо подготовиться к встрече с пермской "Пармой" 18 марта, а также к четвертьфинальной серии Еврокубка. Рад за молодых ребят, которые хорошо себя показали. Речь о Емченко, Мартюке и Мотовилове. Плоды их работы на тренировках мы и увидели на паркете.

Положение лидеров в чемпионате Единой лиги изменилось по цифрам выигрышей у кубанцев и казанцев. Теперь ситуация в топ-5 такая: "Зенит" (Санкт-Петербург) - 15 побед - 3 поражения, УНИКС - 15-4, ЦСКА - 12-5, "Локомотив-Кубань" - 12-6, "Зелена-Гура" (Польша) - 13-8. В воскресенье играют: "Нижний Новгород" - "Цмоки-Минск" (Беларусь). В понедельник встречаются: ЦСКА - "Химки", "Зенит" СПб - "Парма".