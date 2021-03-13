Генпрокуратура назвала регион-лидер по росту преступности в 2020 году

Севастополь стал лидером антирейтинга роста преступности на душу населения по результатам минувшего года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Генпрокуратуры РФ.

Согласно этим сведениям, Севастополь выбился в лидеры роста преступности регионов (на 100 тысяч населения) существенно опередив все другие субъекты. В сравнении с 2019 годом рост криминогенных проявлений в Севастополе составил 44 процента. По предварительным результатам, публиковавшимся в октябре 2020 года, темп прироста зарегистрированных преступлений в этом портовом городе составил 39,6 процента. При этом свыше половины преступлений - 59,1 процента - оставались не раскрытыми.

В МВД России рост криминальных деяний связывали с применением преступниками IT-технологий. Так, количество преступлений в интернете по итогам девяти месяцев 2020 года выросло на 93,2 процента, а рост преступлений с использованием мобильного интернета составил еще больше - 97,7 процента.

По итогам 2020 года, второе место антирейтинга роста числа преступлений занял Санкт-Петербург (26 процентов) и третье - Ленинградская область (около 13 процентов).

В свою очередь улучшили позиции в сравнении с итогами предшествующего года Чечня, Северная Осетия и Адыгея. В этих северокавказских республиках преступность снизилась на 17, 15 и 12,4 процента соответственно.