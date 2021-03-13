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13.03.2021 00:28
Рубрика: Общество

Instagram частично заблокировал страницу телеканала "Крым 24"

Социальная сеть Instagram частично заблокировала страницы телеканала "Крым 24", входящего в гостелерадиокомпанию "Крым". Теперь его сотрудники могут размещать под своим аккаунтом снимки, но подписывать их им нельзя. Причем при попытке набора текста и хэштега на экран выходит сообщение о блокировке пользователя. Интересно, что ограничение будет снято 19 марта. То есть, на следующий день после годовщины вхождения Крыма в состав России.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
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Официально причиной блокировки называется накрутка. "Предоставление доступа к аккаунту сервисам, предлагающим увеличение подписчиков и отметок "Нравится", является нарушением нашего Руководства сообщества", - говорится в сообщении администрации Instagram. "Такими сервисами медиахолдинг ТРК "Крым" не пользуется", - сообщил, в свою очередь, телеканал в Telegram.

Как напоминает ТАСС, "Крым 24" уже подвергался блокировкам - в мае 2020 года без каких-либо объяснений был удален ее канал на видеохостинге YouTube.

В регионах Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России

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