Instagram частично заблокировал страницу телеканала "Крым 24"

Социальная сеть Instagram частично заблокировала страницы телеканала "Крым 24", входящего в гостелерадиокомпанию "Крым". Теперь его сотрудники могут размещать под своим аккаунтом снимки, но подписывать их им нельзя. Причем при попытке набора текста и хэштега на экран выходит сообщение о блокировке пользователя. Интересно, что ограничение будет снято 19 марта. То есть, на следующий день после годовщины вхождения Крыма в состав России.

Официально причиной блокировки называется накрутка. "Предоставление доступа к аккаунту сервисам, предлагающим увеличение подписчиков и отметок "Нравится", является нарушением нашего Руководства сообщества", - говорится в сообщении администрации Instagram. "Такими сервисами медиахолдинг ТРК "Крым" не пользуется", - сообщил, в свою очередь, телеканал в Telegram.

Как напоминает ТАСС, "Крым 24" уже подвергался блокировкам - в мае 2020 года без каких-либо объяснений был удален ее канал на видеохостинге YouTube.