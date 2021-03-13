На Кубани уволили водителя маршрутки, который выгнал школьника в ураган

В Новороссийске ребенку пришлось идти пешком домой около пяти километров при ураганном ветре, после того как водитель маршрутки отказался его везти. Как сообщил глава города Игорь Дьяченко в своем аккаунте в Instagram, мужчина без веских причин прекратил движение по маршруту.

- На пульт диспетчерской поступила жалоба на водителя маршрута 15А. Автобус принадлежит компании-перевозчику "ЮгСервис". Водитель высадил ребенка на остановке "Центральный рынок", сказав, что дальше не поедет. При этом проезд ребенком был оплачен, - написал Дьяченко.

Мэр Новороссийска поручил руководителю компании-перевозчика уволить сотрудника, который подверг опасности жизнь ребенка. От остановки, где водитель решил прекратить движение по маршруту до района Мефодиевка, где жил школьник, добираться ему пришлось больше часа, а в городе действовал режим повышенной готовности из-за непогоды.