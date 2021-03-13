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13.03.2021 14:20
Рубрика: Власть

Путин рассказал о решениях "крымской весны"

Текст: Кира Латухина

В воскресенье телеканал "Россия 24" повторит фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину". В основе киноленты 2015 года, которую уже показывали по ТВ, - интервью президента, где, в частности, он рассказывает, почему Россия помогла обеспечить безопасное проведение организованного крымчанами референдума.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Сегодня в эфире телеканала появился анонс с заявлениями Владимира Путина из этого фильма.

"Когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе​​​. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма", - пояснил президент.

Напомним, что в фильме Путин также объяснил, что нужно было нарастить военную группировку, чтобы численный состав наших военнослужащих мог позволить создать условия для бескровного референдума. "Уверен, что если бы мы тогда этого не сделали, то события в Крыму разворачивались бы по сценарию аналогичному тому, который мы сегодня видим на Донбассе. А, может быть, даже и еще более по жесткому", - не исключил он.

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