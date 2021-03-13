В Госдуме главе МИД Украины объяснили простой способ попасть в Крым

Шеремет напомнил, что за последние семь лет пребывания полуострова в составе России, Крым неоднократно посещали десятки делегаций из различных стран мира. При этом ни у кого не возникало проблем с организацией таких визитов.

- Поэтому не стоит выдумывать небылицы. Если Кулеба не знает, как напроситься к нам в гости, чтобы перенять опыт России по развитию своих территорий, то стоит обратиться в МИД РФ и согласовать свой визит, - сказал Михаил Шеремет. - Это куда более простой способ, чем нагло врать международной общественности.

В действительности все обстоит с точностью до наоборот от того, что утверждает Кулеба, напомнил Шеремет. На самом деле это Украина все семь лет чинит препятствия для посещения Крыма иностранцами, всячески препятствует поездкам на полуостров своим гражданам. На Украине под лозунгами псевдопатриотизма развернулась целая кампания против отдыха граждан этого государства на курортах Крыма.

- Киев вводит различные санкции и запугивает иностранцев уголовными делами, так как боится, что в мире все больше людей узнает правду о российском Крыме и крымчанах, счастливо живущих у себя дома в России, - сказал Шеремет.

Ранее председатель комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель сообщал, что с 2015 по конец 2019 года полуостров посетили свыше 500 народных дипломатов из различных стран. Интенсивность визитов была меньше только в 2020 году в связи с ограничениями на поездки, вызванными пандемией коронавируса.

Напомним, ранее Кулеба на заседании Совета безопасности ООН проходившем в неформальном формате, призвал Россию обеспечить доступ в Крым в соответствии с международным правом.