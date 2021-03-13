В Крыму пройдут учения десантников, горных стрелков и военных моряков

Новости

Лукашенко отверг претензии к белорусской песне на Евровидении 16:49
Умер режиссер "Планеты ужасов" Норман Уоррен 16:49
У Фернандеса диагностирован ушиб 16:34
Суд арестовал главу Троицка в Челябинской области на два месяца 16:32
"Спартак" отреагировал на голы Пантелеева и Ломовицкого в ворота ЦСКА 16:27
Курс биткоина впервые в истории превысил 60 тысяч долларов 15:42
Фернандес получил травму в матче против "Арсенала" 15:20
В США участились нападения на лиц азиатского происхождения 15:09
Выставку "Интерполитех" не будут переименовывать 14:50
Строительство станции метро "Гольяново" начнется после весны 2022 года 14:41
Жириновский испек для студентов блины в честь Масленицы 14:25
Путин рассказал о решениях "крымской весны" 14:20
Патриарх Кирилл призвал читать книги, чтобы справиться с жизненными кризисами 14:18
В Москве простились с композитором и певицей Людмилой Лядовой 14:05
Дело о браконьерстве в Алтачейском заповеднике передали в центральный аппарат СК 14:00
Курс биткоина обновил исторический максимум 13:50
Кабмин поручил ФАС России следить за ценами на удобрения 12:55
Семье Джорджа Флойда выплатят 27 млн. долларов в порядке компенсации 12:54
Судьи ошибочно не засчитали гол "Ростова" в ворота "Химок" 12:41
Новогодние световые конструкции останутся на улицах Москвы до 1 апреля 12:32
Капризов признан первой звездой дня в НХЛ 12:30
Путин поздравил Алферову с юбилеем 11:57
В СК появится свой информационный центр 11:56
В Красноярске начальника отдела полиции задержали при получении взятки 11:18
Оперштаб: Еще 1469 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
13.03.2021 15:30
Рубрика: Власть

В Крыму пройдут учения десантников, горных стрелков и военных моряков

Текст: Сергей Винник
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости

Свыше двух тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники примут участие в учениях, которые с 18 по 19 марта пройдут на полигоне Опук в юго-восточной части Крымского полуострова. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Министерства обороны РФ.

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
"Адмирал Эссен" в Севастополе провел учения по запуску ракет "Калибр"

В учениях будут задействованы десантно-штурмовые части горного соединения из Новороссийска, самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации, боевые машины десанта, самолеты и вертолеты, а также другая боевая техника Южного военного округа.

На полигоне Опук более 350 бойцов и три боевых машин десанта БМД-2К-АУ отработают десантирование с воздуха. Парашютно-десантного подразделения перебросят в Крым на семи самолетах Ил-76мд. В это же время десантно-штурмовая рота проведет штурмовым способом на полигоне Опук тактическое десантирование из четырех транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ. Параллельно на необорудованный берег полигона с больших десантных кораблей ЧФ высадится самоходный артиллеристский дивизион.

"В дальнейшем подразделения отработают задачи по обороне морского побережья от высадки морского десанта условного противника, а также выполнят упражнения боевых стрельб из вооружения боевых машин десанта БМД-2К-АУ, танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубиц Д-30, стрелкового вооружения", - говорится в сообщении.

Ранее в марте подразделения связи армейского корпуса Черноморского флота отработали в Крыму непрерывное управление действиями подразделений, задействованных в учениях, с помощью новейшей автоматизированной системы управления "Акация-М". Кроме того, личный состав отработал взаимодействие частей при использовании современных радиостанций средней мощности, станций космической и спутниковой связи, мобильных станций связи, цифровых радиорелейных станций, малогабаритных станций спутниковой связи.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

В Казахстане произошло крушение самолета Ан-26
Кабмин поручил ФАС России следить за ценами на удобрения
Курс биткоина впервые в истории превысил 60 тысяч долларов
Захарова раскритиковала блокировку российского контента в соцсетях
В Госдуме главе МИД Украины объяснили простой способ попасть в Крым
Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты