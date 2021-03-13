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13.03.2021 11:31
Рубрика: Общество

В Волгоградской области продлили карантинные меры

Текст: Наталья Коротченко
Фото: Стрингер/РИА Новости Фото: Стрингер/РИА Новости
Фото: Стрингер/РИА Новости

Губернатор Волгоградской области принял постановление, согласно которому режим ограничений, связанный с распространением коронавируса, продлевается до конца марта.

Как сообщается в опубликованном на сайте обладминистрации документе, сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, продолжают действовать ограничения для работы кафе, ресторанов и других заведений общепита до 23.00 и предоставление кальянов запрещено.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Прибывшим из-за рубежа иностранным гражданам в Волгоградскую область на работу требуется соблюдать 14-дневный карантин.

Жителям региона рекомендуется ограничить поездки, воздержаться от посещения церквей, использовать дистанционные способы получения государственных и муниципальных услуг, надевать маски и перчатки в магазинах, общественном транспорте, такси и при посещении госучреждений, отказаться от участия в мероприятиях с количеством присутствующих более 10 человек. Приостановлены торжественные регистрации брака.

Детям не разрешается нахождение в торговых центрах без сопровождения родителей, детские комнаты закрыты.

Не менее 30 процентов работников должны выполнять обязанности удаленно, корпоративы запрещены.

В то же время с 1 апреля возобновляются межмуниципальные перевозки по дачным маршрутам и уже с 20 марта будет организована продажа социальных проездных для пожилых граждан.

По данным областного оперативного штаба, за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 137 человек. Всего в регионе зарегистрирован 51371 случай заболевания.

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