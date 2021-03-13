Скончался сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев

Сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев скончался на 68-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.

По словам собеседника агентства, еще накануне политик чувствовал себя нормально, причиной трагедии стала остановка сердца.

Михаил Николаевич Пономарев родился 1 января 1954 года. Окончил Академию гражданской авиации, где учился на инженера-штурмана, затем прошел магистратуру в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, а после этого - получил диплом юриста в Столичном гуманитарном институте.

Занимал должность вице-губернатора ЯНАО, затем был заместителем полпреда президента в УрФО. В 2016 году Пономарев был переизбран в новый состав Тюменской областной Думы, которая делегировала его в Совет Федерации. Там сенатор занимал пост замглавы экономического комитета.

Был награжден орденом Дружбы и орденом Почета.