Суд арестовал главу Троицка в Челябинской области на два месяца

Суд избрал главе администрации челябинского Троицка Александру Виноградову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца - до 12 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Как пояснил источник агентства, расследование связано с делом против замглавы администрации по городскому хозяйству Вадима Германа. Он обвиняется в превышении полномочий, повлекшем ущерб более чем на 9 миллионов рублей.

Напомним, мэр был задержан в минувшую пятницу. Градоначальник также обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2019 году Виноградов инициировал незаконную передачу тепловых сетей от одного хозяйствующего субъекта к другому.