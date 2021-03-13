Роспотребнадзор: Вспышка Эболы в Гвинее грозит новой эпидемией

Африке может грозить новая эпидемия из-за вспышки заболеваемости лихорадкой Эбола в Гвинее, считает руководитель группы специалистов Роспотребнадзора в Гвинее Андрей Крицкий.

В интервью агентству ТАСС он отметил, что опыт предыдущей пандемии показывает, что заболеваемость лихорадкой может начаться и в других государствах Африканского континента. Так, по словам ученого, в 2014 году эпидемия болезни, вызванной вирусом Эбола, в Западной Африке была признана ВОЗ чрезвычайной ситуацией. Сегодняшняя ситуация в Гвинее вызывает опасения из-за того, что протекает на фоне эпидемии ковида и осложнения эпидситуации по кори. В Гвинее приняты дополнительные меры - например, запрещено собираться вместе более чем 50 гражданам, не проводятся массовые мероприятия, введена термометрия при входе в учреждения. Также установлены ограничения на мобильность населения, которые касаются не только выезда за границу, но и внутренних перемещений.

При этом для России риски минимальны. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. В частности, Роспотребнадзор при возникновении угроз усиливает санитарный надзор в аэропортах, контролирует всех прибывающих из Африки пассажиров.

Вакцины от лихорадки Эбола существуют. Их создали в России ученые центра имени Гамалеи и центра "Вектор" Роспотребнадзора. "Рассматривается вопрос о поставке отечественной вакцины в соответствии с запросом органов здравоохранения Гвинеи", - пояснил Крицкий.

Справка "РГ"

Лихорадка Эбола - особо опасная вирусная инфекция, вызываемая вирусом Эбола и протекающая с тяжелым геморрагическим синдромом. Начальные клинические признаки лихорадки - высокая температура и выраженная интоксикация. Затем присоединяются рвота, диарея ,внутренние кровоизлияния.

Впервые лихорадка Эбола заявила о себе в 1976 г., когда одновременно были зарегистрированы две вспышки инфекции в Судане и Заире (Конго). Свое название лихорадка получила в честь реки Эбола в Заире, где впервые был выделен вирус.

Последняя вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке, начавшаяся в марте 2014 г., является самой массовой и тяжелой со времени обнаружения вируса. Кроме этого, впервые вирус пересек не только сухопутные, но и водные границы, оказавшись на территории Северной Америки и Европы. Летальность при эпидемических вспышках лихорадки Эбола достигает 90%. В августе 2014 г. ВОЗ признала лихорадку Эбола угрозой всемирного масштаба.