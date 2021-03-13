Ступак выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Швейцарии

Новости

Медведев вышел в финал турнира в Марселе 19:33
Названы два внешних признака высокого уровня холестерина в крови 19:14
Посол ЕС призвал изменить подход к России 19:11
Прокуратура Латвии отказалась закрыть дело русскоязычных журналистов 18:51
"Аватар" вернул себе звание самого кассового фильма в истории 18:49
Актриса в знак протеста разделась на сцене на вручении премии "Сезар" 18:39
Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ в Нове-Место 18:34
СК организовал проверку по факту аварийной посадки АН-2 в Ставропольском крае 18:17
Мясников рассказал о поразившем 95 процентов людей опасном вирусе 17:10
Президент Казахстана поручил установить причины авиакатастрофы Ан-26 17:09
Умер режиссер сериала "Место преступления" Петер Пацак 17:04
В ОКР ждут официального решения по "Катюше" 17:03
Лукашенко отверг претензии к белорусской песне на Евровидении 16:49
Умер режиссер "Планеты ужасов" Норман Уоррен 16:49
У Фернандеса диагностирован ушиб 16:34
Суд арестовал главу Троицка в Челябинской области на два месяца 16:32
"Спартак" отреагировал на голы Пантелеева и Ломовицкого в ворота ЦСКА 16:27
Курс биткоина впервые в истории превысил 60 тысяч долларов 15:42
Фернандес получил травму в матче против "Арсенала" 15:20
В США участились нападения на лиц азиатского происхождения 15:09
Выставку "Интерполитех" не будут переименовывать 14:50
Строительство станции метро "Гольяново" начнется после весны 2022 года 14:41
Жириновский испек для студентов блины в честь Масленицы 14:25
Путин рассказал о решениях "крымской весны" 14:20
Патриарх Кирилл призвал читать книги, чтобы справиться с жизненными кризисами 14:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
13.03.2021 18:29
Рубрика: Спорт

Ступак выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Швейцарии

Текст: Максим Домчев
В субботу на финальном этапе Кубка мира по лыжным гонкам вслед за мужчинами на старт вышли и женщины. Им предстояло преодолеть дистанцию 10 км классическим стилем с масс-старта.

Быстрее всех преодолела дистанцию россиянка Юлия Ступак. На финише она опередила норвежку Хайди Венг на 7,1 секунды. Бронзовая медаль досталась Эббе Андерссон из Швеции, которая уступила спортсменке из Норвегии 1,4 секунды.

Фото: Федерико Модика/ РИА Новости
Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира

В десятку сильнейших также попала и Татьяна Сорина, показавшая девятое время. Наталья Непряева стала 25-й, Христина Мацокина - 32, а Вероника Степанова замкнула топ-40.

В воскресенье этап Кубка мира в Швейцарии завершился двумя гонками преследования свободным стилем у мужчин и женщин.

Спорт Виды спорта Зимний спорт

Главное сегодня

В Казахстане произошло крушение самолета Ан-26
Кабмин поручил ФАС России следить за ценами на удобрения
Курс биткоина впервые в истории превысил 60 тысяч долларов
Захарова раскритиковала блокировку российского контента в соцсетях
В ОКР ждут официального решения по "Катюше"
Дзюба вернется в сборную России капитаном
Роналду может покинуть "Ювентус" летом