Ступак выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Швейцарии

В субботу на финальном этапе Кубка мира по лыжным гонкам вслед за мужчинами на старт вышли и женщины. Им предстояло преодолеть дистанцию 10 км классическим стилем с масс-старта.

Быстрее всех преодолела дистанцию россиянка Юлия Ступак. На финише она опередила норвежку Хайди Венг на 7,1 секунды. Бронзовая медаль досталась Эббе Андерссон из Швеции, которая уступила спортсменке из Норвегии 1,4 секунды.

В десятку сильнейших также попала и Татьяна Сорина, показавшая девятое время. Наталья Непряева стала 25-й, Христина Мацокина - 32, а Вероника Степанова замкнула топ-40.

В воскресенье этап Кубка мира в Швейцарии завершился двумя гонками преследования свободным стилем у мужчин и женщин.