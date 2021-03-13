Судьи ошибочно не засчитали гол "Ростова" в ворота "Химок"

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц признал ошибку арбитров в матче 22-го тура РПЛ "Химки" - "Ростов". Они ошибочно не засчитали гол ростовчан во втором тайме.

При счете 1:0 в пользу "Химок" "Ростов" забил мяч на 72-й минуте встречи. Его автором стал нападающий гостей Али Соу. Однако арбитры после изучения видеоповтора определили у игрока положение "вне игры" и гол отменили.

"Конечно, мы разберем эпизод на ЭСК, думаю, в ближайшее время получим заявление от "Ростова", но проблема заключается в том, что факт офсайда устанавливает VAR. То есть это техническое решение, в которое был вовлечен Лапочкин. Не хочется выносить вердикт до решения ЭСК, но, возможно, стоит говорить о невысокой квалификации того молодого судьи, который сидел на VAR. В связи с этим у меня возникают вопросы к тем ответственным лицам, которые отвечают за подготовку специалистов. Понятно, что если это решение будет признано ошибкой, то она довольна серьезная, повлияла на результат матча. Но все окончательные выводы я озвучу после ЭСК на следующей неделе, на первый взгляд, это ошибка", - сказал Хачатурянц "Спорт-Экспрессу".

Глава судейского комитета РФС отметил, что в работе судей на VAR существуют ошибки.

"Сейчас мы столкнулись с системной проблемой, связанной с работой VAR, да, она относительно недавно у нас появилась, и все-таки нам надо качественно обучать людей", - сказал он.

После матча свое недовольство работой арбитров озвучил главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.