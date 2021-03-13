Участники "Двух сессий" обсудили эффективность китайской демократии

Они обсуждают и рассматривают 14-й пятилетний план социально-экономического развития и перспективные цели на 2035 год, в чем проявилась эффективность китайской демократии.

Самый надежный и доступный демократический строй всегда рождается внутри страны, отвечает ее реалиям. Если рассматривать "две сессии" как образец для анализа китайской демократии, нетрудно заметить, что социалистическая демократия с китайской спецификой, в которой приоритет отдан принципу "народ - хозяин страны", играет важную роль в ходе модернизации системы государственного управления Китая.

Депутаты высшего органа государственной власти Китая - ВСНП - избираются на уровне провинций, автономных районов, городов центрального подчинения, особых административных районов и из числа военнослужащих Народно-Освободительной армии Китая. А в состав ВК НПКСК входят представители КПК, демократических партий, беспартийные деятели и представители широкой общественности, совместная работа которых также относится к демократическому участию в государственных делах.

Среди депутатов ВСНП и членов ВК НПКСК есть чиновники, предприниматели, ученые, педагоги, а также представители рабочих и крестьян. Они представляют на рассмотрение сессий актуальные проблемы, что оказывает влияние на продвижение соответствующих государственных мер.

Китайская демократия - это "демократия полного цикла". На нынешних "двух сессиях" по предложению депутатов ВСНП и членов ВК НПКСК будут внесены 81 поправка в Доклад о работе правительства и 55 поправок в 14-й пятилетний план и целевой план перспективных установок на 2035 год. Это говорит о том, что "две сессии" никогда не были лишь номинальной структурой, как об этом заявляют некоторые западные политики, работа этих органов отражает реальные устремления народа и достижение консенсуса о дальнейшем развитии страны.

Многие политические обозреватели считают, что основные формы и функции демократии напоминают две стороны одной медали, которые взаимно дополняют друг друга. Суть социалистической демократии с китайской спецификой заключается в том, чтобы под руководством правящей партии Китая отражать волю нации, определяя основные направления развития страны и государственного правления. Основная цель китайской демократии - обеспечить служение народу и стремиться к достижению его благополучия.

По мнению французского экономиста, основателя школы экономического регулирования Мишеля Аглиетты, судить о том, присущ ли экономической и политической деятельности демократический характер, следует по тому, способствуют ли они повышению благосостояния населения. Китай всегда стремится к повышению качества и уровня жизни населения, что как раз демонстрирует высокий уровень демократии, отмечает экономист.

Каждая страна имеет право выбирать собственный путь демократического развития, исходя из своих собственных национальных условий и приоритетов. Демократия не может быть просто лозунгом, она должна решать актуальные и насущные проблемы людей.

Во всем мире задаются вопросом, как Китаю удалось достичь динамичных темпов экономического роста и долгое время сохранять социальную стабильность. Ответ - в реализации социалистической демократии с китайской спецификой. Воплощая волю народа и защищая его права и интересы, демократия в Китае пользуется поддержкой народа.