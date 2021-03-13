Ушел из жизни певец Стахан Рахимов

Народный артист России Стахан Рахимов скончался вечером 12 марта. Об этом в Facebook сообщил сотрудник Москонцерта Валерий Корн. Певцу и музыканту было 83 года, и он лишь на полтора месяца пережил любимую жену Аллу Иошпе, ушедшую из жизни 30 января.

Стахан Рахимов и Алла Иошпе были вместе 60 лет. А их вокальный дуэт считался одним из самых популярных в Советском Союзе. Оба они родились в Узбекистане, в 1937-м. Но познакомились, как это часто случалось в те годы - в Москве: Стахан Рахимов закончил МЭИ, а Алла Иошпе - факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (причем впоследствии, одновременно с успешной творческой карьерой, защитила и диссертацию, став кандидатом психологических наук).

Стахан Рахимов начал петь с раннего детства, а впервые вышел на сцену в пять лет вместе с мамой Шаходат Рахимовой, солисткой Ташкентского музыкального театра драмы. Затем ее послали на курсы повышения квалификации в Московскую консерваторию и они переехали в столицу, где Стахан окончил школу, а затем и Московский энергетический институт.

Будучи студентом, Стахан пел на самодеятельной сцене, и в 1960 году был приглашен на конкурс художественной самодеятельности вузов Москвы - в Колонный зал Дома Союзов. Там он и познакомился с солисткой эстрадно-симфонического оркестра МГУ Аллой Иошпе.

Но их дуэт Алла Иошпе - Стахан Рахимов образовался только в 1963 году. Причем лидером была именно Иошпе, она даже сама писала песни.

В их репертуаре были также и композиции Александры Пахмутовой, Эдуарда Колмановского, Ады Якушевой, Микаэла Таривердиева - классика советской эстрадной и авторской песни, исполненная душевно, романтично и очень тепло. При этом мягкость вокала Рахимова, присущая в целом восточной музыке, дополнялась и очень светло гармонировала с задушевностью исполнительской манеры Аллы.

Они выступали во всех главных залах Москвы и других городов, регулярно ездили на гастроли, приглашались в самые престижные музыкальные программы: "Голубой огонек", "Песня года" и другие.

Вскоре сыграли свадьбу, но в 1979 году здоровье Аллы Иошпе ухудшилось, и они подали документы на выезд в Израиль, после чего почти десять лет не выступали в больших залах.

В конце 1980-х вернулись на сцену, и в 1995-м Рахимов был удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации. А уже в 2002 году Алла Иошпе и Стахан Рахимов стали народными артистами России. В 2004 году в столичном в ГЦКЗ "Россия" состоялся их большой сольный концерт "Песня длиной в жизнь", посвященный 40-летию творческого дуэта.

А в 2008 году Стахан Рахимов был почти одновременно удостоен двух наград Орден Дружбы - в России и в Узбекистане.