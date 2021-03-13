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13.03.2021 21:27
Рубрика: Власть

В Госдуме с юмором оценили заявления Кравчука

Все идет к тому, что масштабный конфликт на востоке Украины станет реальностью, заявил депутат Государственной Думы Руслан Бальбек, комментируя заявления руководителя киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука.

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Ранее бывший президент Украины отметил, что в связи с вероятностью развертывания в Донбассе широкомасштабного конфликта он выступает за привлечение к переговорам США.

"Масштабно мыслит пан Кравчук, даже внутриукраинский гражданский конфликт требует зачислить в список мировых проблем. Все что угодно - скоро сигнал в космос пошлют о помощи - лишь бы не исполнять Минские соглашения", - с юмором посетовал Бальбек, которого цитирует РИА Новости.

По его мнению, Кравчуку как бывшему президенту "очень хочется, чтобы проблемы Киева расхлебывал весь мир".

При этом Бальбек согласился, что ситуация развивается так, что масштабный конфликт действительно не исключен.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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