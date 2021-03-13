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13.03.2021 15:52
Рубрика: В мире

В Казахстане произошло крушение самолета Ан-26

Текст: Александр Саможнев
Фото: wikimedia.org Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

Самолет Ан-26 потерпел крушение в районе аэропорта Алма-Аты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В США три человека погибли при крушении небольшого самолета

По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадали.

При заходе на посадку в 14:20 мск пропала связь с самолетом Ан-26, следовавшим рейсом из Нур-Султана. После объявления тревоги на место выехала аварийно-спасательные служба.

По предварительной информации, борт потерпел крушение в конце взлетно-посадочной полосы. Материальный ущерб уточняется.

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