В Казахстане произошло крушение самолета Ан-26

Самолет Ан-26 потерпел крушение в районе аэропорта Алма-Аты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадали.

При заходе на посадку в 14:20 мск пропала связь с самолетом Ан-26, следовавшим рейсом из Нур-Султана. После объявления тревоги на место выехала аварийно-спасательные служба.

По предварительной информации, борт потерпел крушение в конце взлетно-посадочной полосы. Материальный ущерб уточняется.