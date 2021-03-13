В ОКР ждут официального решения по "Катюше"

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России отреагировала на появившуюся в СМИ и пока не подтвержденную официально информацию о том, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне запретил использовать песню "Катюша" вместо гимна РФ на Олимпиаде в Токио.

"Как стало известно из средств массовой информации, CAS не согласовал предложенную нами, в связи с ограничением на использование гимна на Олимпийских играх и чемпионатах мира, музыкальную композицию. Композиция "Катюша" была предложена Комиссией спортсменов ОКР, и на текущий момент мы ждем официальное решение и позицию от Международного олимпийского комитета. Прежде всего, чтобы как можно быстрее определить приемлемый для всех сторон вариант. Есть как минимум несколько композиций, и мы убеждены, что окончательный выбор не станет проблемой или предметом острых дискуссий", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Олимпийского комитета России.

Напомним, в декабре прошлого года по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне российские спортсмены на два года лишены права выступать под флагом и гимном РФ.