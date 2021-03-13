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13.03.2021 23:32
Рубрика: Общество

В РПЦ надеются на встречу предстоятелей православных церквей в 2021 году

Текст: Елена Яковлева

В Русской православной церкви надеются, что в 2021 году будет проведена встреча глав Поместных православных церквей, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

- Видимо, придется подождать, пока ограничения, связанные с пандемией, будут ослаблены. Но такая встреча необходима... Мы и в прошлом году были благодарны Иерусалимскому патриарху за такую инициативу, и в этом году примем эту инициативу. Я надеюсь, что такая встреча состоится, - сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

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Напомним, что в феврале 2021 года патриарх Иерусалимский Феофил III выступил с обращением, в котором выразил надежду на проведение в этом году повторной встречи в "амманском формате" с участием глав и представителей поместных православных церквей с целью разрешения украинского церковного вопроса и обретения всеправославного единства.

Митрополит Иларион отметил, что прежний механизм организации встреч глав православных церквей, когда их созывал Константинопольский патриарх, больше не работает.

- Константинопольский патриарх присоединился к расколу, он сослужил с раскольниками и утратил легитимность в качестве первого среди равных в семье предстоятелей Поместных православных церквей. Поэтому если он даже будет созывать такие встречи, то, может быть, некоторые Церкви на них и поедут, но очень многие под разными предлогами будут уклоняться. И это будет связано с тем, что он нарушил основополагающий принцип сосуществования Поместных православных церквей - соборность, - цитирует агентство РИА Новости слова митрополита Иллариона.

Согласно принципу соборности, решения на межправославном уровне должны приниматься сообща, то есть "в этих решениях должны участвовать Поместные православные церкви", подчеркнул митрополит Иларион.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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- А если один из предстоятелей - пусть даже первый среди равных - принимает решения в ущерб другим поместным церквям, против воли поместных церквей, то происходит то, что произошло - раскол, который углубляется. Константинопольский патриарх работает на дальнейшее углубление этого раскола. И в этой ситуации важно, чтобы православные предстоятели встречались, - отметил митрополит Иларион.

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