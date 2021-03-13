В РПЦ надеются на встречу предстоятелей православных церквей в 2021 году

В Русской православной церкви надеются, что в 2021 году будет проведена встреча глав Поместных православных церквей, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

- Видимо, придется подождать, пока ограничения, связанные с пандемией, будут ослаблены. Но такая встреча необходима... Мы и в прошлом году были благодарны Иерусалимскому патриарху за такую инициативу, и в этом году примем эту инициативу. Я надеюсь, что такая встреча состоится, - сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Напомним, что в феврале 2021 года патриарх Иерусалимский Феофил III выступил с обращением, в котором выразил надежду на проведение в этом году повторной встречи в "амманском формате" с участием глав и представителей поместных православных церквей с целью разрешения украинского церковного вопроса и обретения всеправославного единства.

Митрополит Иларион отметил, что прежний механизм организации встреч глав православных церквей, когда их созывал Константинопольский патриарх, больше не работает.

- Константинопольский патриарх присоединился к расколу, он сослужил с раскольниками и утратил легитимность в качестве первого среди равных в семье предстоятелей Поместных православных церквей. Поэтому если он даже будет созывать такие встречи, то, может быть, некоторые Церкви на них и поедут, но очень многие под разными предлогами будут уклоняться. И это будет связано с тем, что он нарушил основополагающий принцип сосуществования Поместных православных церквей - соборность, - цитирует агентство РИА Новости слова митрополита Иллариона.

Согласно принципу соборности, решения на межправославном уровне должны приниматься сообща, то есть "в этих решениях должны участвовать Поместные православные церкви", подчеркнул митрополит Иларион.

- А если один из предстоятелей - пусть даже первый среди равных - принимает решения в ущерб другим поместным церквям, против воли поместных церквей, то происходит то, что произошло - раскол, который углубляется. Константинопольский патриарх работает на дальнейшее углубление этого раскола. И в этой ситуации важно, чтобы православные предстоятели встречались, - отметил митрополит Иларион.