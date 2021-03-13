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13.03.2021 22:57
Рубрика: Общество

В РПЦ не исключили запрета Библии в Европе из-за гендерной идеологии

Текст: Елена Яковлева
Гендерная идеология в Европе может привести к запрету Библии, поскольку в ней говорится о данности пола Богом при рождении, сказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

- Старой Европы, на которую Россия пыталась ориентироваться в 90-е годы, - ее больше нет. Европейская идеология в основе становится антирелигиозной. Незыблемые для религиозного человека постулаты оказываются под запретом. Мы все чаще слышим о том, что христианам (в Европе - ред.) запрещают носить нательные крестики, что за их ношение под рубашкой могут уволить. Мы слышим, что людей принуждают следовать гендерной идеологии, согласно которой человек может выбирать свой пол. Ну тогда под запрет можно легко отправить Библию, где на первых же страницах говорится, что "Бог сотворил человека по образу и подобию своему, мужчину и женщину сотворил их". То есть мы исходим из того, что пол - это то, что дано при рождении, что невозможно поменять", - сказал митрополит Иларион в телеэфире передачи "Церковь и мир" на канале "Россия 24".

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По его словам, пол поменять нельзя, можно только сделать операцию, которая "придаст человеку одного пола внешний вид человека другого пола". Однако мужчина, например, не превратится в полноценную женщину, не сможет родить ребенка.

- Но и эту проблему уже попытались решить. Таким людям в ряде стран разрешено усыновлять детей. Мы столкнулись со страшным явлением, и, слава Богу, до нашей страны пока эти веяния не дошли, я очень надеюсь, что не дойдут, - сказал митрополит Иларион.

Гендерная идеология, по его мнению, это идеология обмана.

- И на этом обмане построена сейчас целая индустрия по перемене пола, и пропаганда, которая ведется через СМИ, и система дискриминации инакомыслящих, которая набирает все большие обороты, - отметил представитель Русской церкви.

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Он также обратил внимание на так называемую "культуру отмены" (cancel culture), когда людей исключают из публичного пространства, закрывают доступу к СМИ и соцсетям. "То, что выдавалось за культуру толерантности, сейчас превращается в систему дискриминации людей, которые придерживаются традиционных, в том числе религиозных ценностей", - подчеркнул митрополит Иларион.

Общество Религия

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