В серии "ЖЗЛ" вышла биография Венедикта Ерофеева

В серии биографий "ЖЗЛ" вышла книга "Венедикт Ерофеев. Человек нездешний". О жизни и творчестве "Венечки" рассказывает Александр Сенкевич - не только филолог, писатель и переводчик, но и индолог, исследователь Востока, путешественник, автор книги о Будде. Вы, возможно, удивитесь. Тут-то и начинается самое интересное: создатель поэмы "Москва - Петушки", как ни странно, тоже не чужд восточной философии - именно она помогает понять созданный им трагический и парадоксальный мир, уверен автор.

О Венедикте Ерофееве написана не одна книга, но "Человек нездешний" становится особняком буквально с первого взгляда - это внушительный том, на почти 800 страницах вмещающий три главы. Главы созвучны музыкальной форме: экспозиция - разработка - кода. Собственно, так они и называются.

Александр Сенкевич рассказывает: "Повествование моей книги выросло из желания представить настоящий, а не расхожий образ Венедикта Васильевича Ерофеева, привести его хотя бы в некоторое соответствие с оригиналом".

Задача, скажем прямо, непростая: Ерофеев - персонаж культовый, и, как в таком случае обычно бывает, все детали его жизни и творчества поклонники давно превратили в "житие". Спорить с ним, а тем более пытаться находить в биографии что-то новое, рассекречивать неизвестное - часто себе дороже, но автора это не останавливает.

Он сумел собрать в книге все и даже больше: здесь сам "Венечка" со всех возможных ракурсов, его неопубликованные ранее записные книжки, женщины, которые пытались спасти любимого человека (были и другие, о них тоже пойдет речь), воспоминания детей и внуков, письма сестер, друзья и собеседники, то, что вдохновляло и то, что мешало жить... И, конечно, подробнейшее исследование литературного наследия. Причем наравне со знаменитой поэмой "Москва-Петушки" Александр Сенкевич уделяет внимание недооцененной пьесе "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора".

Фото: Предоставлено издательством "Молодая гвардия"

Не признали ее в свое время не только критики, но и поклонники, назвав плагиатом произведения Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки" - дело тоже происходит в лечебнице для душевнобольных. Однако автор биографии находит здесь сакральные и религиозные смыслы, связь с русским поэтом Константином Батюшковым и итальянским поэтом Торкватто Тассо, попытку писателя очистить головы от советской пропаганды и еще множество параллелей, которые обычный читатель так просто не уловит.

Оба эти произведения Сенкевич называет долговечными, совсем не похожими на шедевры русской литературы послеоктябрьского периода. И предлагает свое объяснение таланта и притягательности Ерофеева: "В этих художественных текстах неправдоподобно наложились друг на друга жизненные неурядицы какого-то бездомного... бродяги и обширные познания интеллектуала... Этого непонятно откуда взявшегося прощелыгу учила и вразумляла огромная толпа гениев - от ветхозаветных пророков до его современников".

А что же с буддизмом? Все секреты раскрывать не будем, но вот вам затравочка: "В какой-то момент своего существования Венедикт Ерофеев остановился на привычном для миллионов советских людей пути к обещанному счастью и свернул на боковую дорогу искать нирвану и сливаться с дао..." Что из этого вышло и как поможет читателю найти ключ к мирам писателя - читайте в книге.

Кстати

Александр Сенкевич родился в 1941 году в Москве, в этом году празднует 80-летие. Автор нескольких сборников стихов, лауреат литературной премии Бунина. Биография Венедикта Ерофеева - его третья работа в серии "ЖЗЛ". До этого были изданы книги о Блаватской (2010, 2018) и Будде (2017), которые вошли в золотой фонд биографической серии.