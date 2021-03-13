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13.03.2021 03:43
Рубрика: В мире

В США четверо американцев выиграли в лотерею более миллиарда долларов

Фото: AFP/Frederic J. BROWN Фото: AFP/Frederic J. BROWN
Фото: AFP/Frederic J. BROWN

Четыре жителя американского штата Мичиган - члены пригородного лотерейного клуба - выиграли в лотерею Mega Millions 1,05 миллиарда долларов. После уплаты налогов, счастливчики получили около 557 миллионов долларов.

Фото: iStock
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По словам победителей, они купили билет в последний момент в продуктовом магазине. Счастливыми номерами были 4, 26, 42, 50, 60, пишет РИА Новости, ссылаясь на местное издание Detroit News. Отмечается, что несмотря на победу, обладатели 557 миллионов долларов собираются и дальше жить "скромной жизнью". При этом они уверены, что выигрыш окажет влияние на членов их семей и на будущие поколения.

Джекпот в размере 1,05 миллиарда долларов стал крупнейшим в истории лотереи в Мичигане и третьим по величине в США. В лотерею Mega Millions играют в 45 штатах по всей стране.

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