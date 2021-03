В США посчитали угрозой безопасности пять китайских компаний

Федеральная комиссия по связи (FCC) в пятницу обозначила пять китайских компаний как представляющие угрозу национальной безопасности в соответствии с законом 2019 года, направленным на защиту американских сетей связи, сообщает Reuters.

В число таких компаний вошли Huawei Technologies Co, ZTE Corp, Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co и Zhejiang Dahua Technology Co. Закон 2019 года требует от FCC выявлять фирмы, производящие телекоммуникационное оборудование и услуги, "которые представляют неприемлемый риск для национальной безопасности США".

По словам председателя FCC Джессики Розенворсель, список будет учитываться при создании сетей нового поколения по всей стране. Американские компании не должны использовать оборудование или услуги, представляющие угрозу национальной безопасности.

В декабре FCC завершила разработку правил, требующих от провайдеров заменить оборудование ZTE или Huawei. При этом создана специальная программа компенсаций за эти усилия. Американские законодатели в декабре одобрили выделение 1,9 миллиарда долларов на финансирование возможного ущерба предпринимателям.

В прошлом году FCC обозначила Huawei и ZTE как угрозу национальной безопасности коммуникационных сетей. Американским фирмам запрещено использовать правительственный фонд в размере 8,3 миллиарда долларов для покупки оборудования у китайских компаний.

В феврале Huawei оспорила решение США и подала иск в пятый окружной апелляционный суд США. В пятницу Huawei отказалась комментировать новое заявление федеральной комиссии по связи.