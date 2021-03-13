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13.03.2021 10:23
Рубрика: В мире

В США посчитали угрозой безопасности пять китайских компаний

Текст: Александр Саможнев
Федеральная комиссия по связи (FCC) в пятницу обозначила пять китайских компаний как представляющие угрозу национальной безопасности в соответствии с законом 2019 года, направленным на защиту американских сетей связи, сообщает Reuters.
Фото: Tolga Akmen / AFP Фото: Tolga Akmen / AFP
Фото: Tolga Akmen / AFP

В число таких компаний вошли Huawei Technologies Co, ZTE Corp, Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co и Zhejiang Dahua Technology Co. Закон 2019 года требует от FCC выявлять фирмы, производящие телекоммуникационное оборудование и услуги, "которые представляют неприемлемый риск для национальной безопасности США".

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По словам председателя FCC Джессики Розенворсель, список будет учитываться при создании сетей нового поколения по всей стране. Американские компании не должны использовать оборудование или услуги, представляющие угрозу национальной безопасности.

В декабре FCC завершила разработку правил, требующих от провайдеров заменить оборудование ZTE или Huawei. При этом создана специальная программа компенсаций за эти усилия. Американские законодатели в декабре одобрили выделение 1,9 миллиарда долларов на финансирование возможного ущерба предпринимателям.

В прошлом году FCC обозначила Huawei и ZTE как угрозу национальной безопасности коммуникационных сетей. Американским фирмам запрещено использовать правительственный фонд в размере 8,3 миллиарда долларов для покупки оборудования у китайских компаний.

В феврале Huawei оспорила решение США и подала иск в пятый окружной апелляционный суд США. В пятницу Huawei отказалась комментировать новое заявление федеральной комиссии по связи.

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