"Вашингтон" пока не договорился с Овечкиным о новом контракте

Российский нападающий Александр Овечкин и клуб "Вашингтон Кэпиталз" пока не договорились о новом контракте.

О ситуации с контрактом Овечкина, который истекает летом нынешнего года, рассказал генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан. Он отметил, что на данный момент новостей нет.

"Новой информации у меня нет. Все так же, как было на протяжении всего года. Мы хотим, чтобы Овечкин завершил карьеру тут, и мне кажется, что он тоже этого хочет. Так что в какой-то момент мы договоримся, нам просто нужно найти золотую середину", - цитирует Маклеллана сайт НХЛ.

Овечкин был выбран "Вашингтоном" на драфте 2004 года под первым номером. В 2008 году Овечкин продлил контракт с клубом на 13 лет, при этом общая сумма заработной платы россиянина составила 124 миллиона долларов за весь срок.

Овечкин занимает шестое место в истории НХЛ по голам в истории НХЛ в регулярных чемпионатах с 715-ю заброшенными шайбами. На счету россиянина выигранный Кубок Стэнли, девять титулов лучшего снайпера регулярного чемпионата.

В нынешнем сезоне на счету Овечкина всего 9 шайб в 22 матчах.