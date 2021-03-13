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13.03.2021 06:51
Рубрика: Общество

Врач рассказал, что съесть перед едой, чтобы быстро похудеть

Текст: Оксана Грибанова

Тем, кто намерен похудеть в кратчайшие сроки перед летом, но вместо сокращения порций еды стабильно переедает, рекомендуется начинать прием пищи с отрубей.

Фото: iStock
Назван простой гарнир, снижающий холестерин

Об этом на своем канале в YouTube рассказал доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков.

"Отруби - это палочка зерна, совершенно натуральный продукт. Съешьте горсточку отрубей и запейте водой. Они дадут ощущение насыщения, и вы уже съедите гораздо меньше и не будете переедать", - объяснил врач.

Ранее диетолог перечислил блюда, которые можно есть незадолго до сна. Даже в том случае, если человек худеет.

По мнению Алексея Ковалькова, на поздний ужин можно приготовить мясо или рыбу с овощами. Причем с сырыми - если это будет что-то тушеное или запеченное, то вы получите меньше ценной клетчатки.

А вот у молока и кисломолочных продуктов (в том числе кефира) есть ряд особенностей, из-за которых эти продукты лучше не есть в позднее время, отметил доктор.

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