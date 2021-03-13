Вышел трейлер абсурдистского хоррора про акул в кукурузе

Очередной сочный шлепок в копилку субжанра шарксплотейшн, где и без того всякой отборной дичи наворотили уже тонны - "Кукурузные акулы" (Sharks of the Corn). Трейлер произведения доступен на YouTube.

Престранные вещи происходят в Друид-Хиллз штата Кентукки, известного в основном своими внушительными урожаями кукурузы. Жители становятся жертвами неких чудовищ, при этом очевидцы утверждают, что по кукурузным полям "плавают" большие белые акулы! Тем временем окрест орудует серийный убийца Тедди Бо Лукас, погубивший десятки людей, используя в качестве оружия челюсти и зубы акулы, а дальнейшие события ленты начинают выстраиваться в цепочку, к которой никто не готов - в Кентукки обнаруживается противоестественный культ поклонения акулам, вынашивающий зловещие планы порабощения мира!

Режиссер и сценарист - Тим Риттер ("Урод", "Убойный кураж", дилогия "Грязный коп").

В ролях - дюжина жанровых актеров и актрис, имена которых вам ничего не смогут сказать.

Релиз - в июле.