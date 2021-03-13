Жители Сянгана поддерживают изменения избирательной системы

В мире широко распространена практика обеспечения национальной безопасности через гарантии стабильности избирательной системы и безопасности выборов. Ни одна страна в мире не допустит, чтобы выборы в органы власти несли угрозу ее собственной безопасности. Основные проблемы, существующие сегодня в Сянгане, - это противостояние сепаратистов и инициаторов общественных беспорядков, прикрывающихся предлогом "протесты против поправок", но на деле стремящихся к захвату власти, со сторонниками стабильности и патриотизма. Подрывная деятельность сталкивается с общественными активистами, выступающими против потрясений и нестабильности в регионе. В этих вопросах со стороны центрального правительства Китая никаких уступок, компромиссов и полумер быть не может.

Решение о совершенствовании избирательной системы в САР Сянган является очередным важным шагом центрального правительства страны по управлению районе, последовавшим за принятием в июне 2020 года Закона о защите национальной безопасности в САР Сянган. Эти две меры высшего руководства Китая направлены на блокирование возникновения точек политических рисков в САР и сдерживают внешнее вмешательство в дела Сянгана, эффективно защищая национальный суверенитет и интересы развития всей страны.

Антикитайские активисты, пользуясь пробелами в несовершенной избирательной системе Сянгана, препятствовали нормальной работе администрации, пытались вмешиваться в работу Законодательного совета, что поставило под удар национальную безопасность и нанесло серьезный ущерб социальной жизни района. Их действия вызывали явное отторжение сянганской общественности. Лишь в случае совершенствования избирательной системы администрация САР Сянгана смогла бы сконцентрироваться на социально-экономическом развитии, а также содействовать лучшей интеграции Сянгана в строительство региона "Большого залива" (Гуандун-Сянган-Аомэнь). Все слои общества теперь смогут сосредоточиться на решении различных проблем, связанных со стабильностью и повышением качества жизни.

В этой связи сянганское сообщество искренне приветствует важное решение ВСНП. В последние дни многие люди добровольно инициировали на улицах и онлайн активную деятельность по поддержке реализации принципа "Сянганом управляют патриоты" и совершенствования избирательной системы. Около 70% респондентов выразили позитивные эмоции по поводу совершенствования избирательной системы. Это в полной мере продемонстрировало, что политика центрального правительства в отношении Сянгана находит широкое понимание и серьёзную общественную поддержку.

Аналитики и эксперты отмечают, что в резолюции по "Основным положениям 14-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития и перспективных целей развития на период до 2035 года", принятой на заключительном заседании 4-й сессии ВСНП 13-го созыва, изложены планы центрального правительства Китая по дальнейшей поддержке развития и стабилизации общественной жизни Сянгана.

Это включает поддержку Сянгана в повышении его статуса как международного финансового, судоходного и торгового центра; укрепление Сянгана в качестве глобального рынка бизнес-центра оффшорного юаня, международного центра управления активами, центра управления рисками, а также поддержку района в качестве международного центра оказания юридических услуг и центра разрешения споров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Отстаивание процветания и стабильности Сянгана как самой свободной экономики в мире отвечает интересам не только Китая, но и всего международного сообщества. После того, как в 2020 году вступил в силу Закон КНР о защите национальной безопасности в Сянгане, объём притока капитала в САР за весь минувший год достиг 50 миллиардов долларов. По объёмам средств, привлечённых за счёт IPO (первичное публичное размещение акций), Сянган занимает второе место в мире. Отчет Американской торговой палаты в САР показал, что по сравнению с августом 2020 года в январе 2021 года значительно выросла доля компаний в Сянгане, которые оценивают деловую среду региона оптимистично.

По данным администрации Сянгана, в 2020 году количество иностранных компаний в САР составило 9025, среди которых 1398, 283, 665 и 453 компаний из Японии, США, Великобритании и Сингапура, соответственно. Можно с уверенностью заявлять, что после совершенствования избирательной системы Сянгана экономическая, социальная и торговая среда этого специального района будет улучшена, что будет еще в большей степени способствовать быстрому развитию иностранных компаний в Сянгане.

Решение, принятое на заключительном заседании 4-й сессии ВСНП 13-го созыва, принесло Сянгану "позднюю весну". Безо всяких сомнений, патриотически настроенный и социально стабильный Сянган не только принесет чувство удовлетворения его жителям, но и будет приветствоваться жителями континентальной части Китая и инвесторами со всего мира. Эта "Жемчужина Востока" засияет еще ослепительнее.