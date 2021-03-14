Академик РАН: Шоу Body Worlds к науке не имеет отношения

К образованию и науке отношения не имеет и по этой причине нарушает российский закон - так отреагировал академик РАН, доктор медицинских наук Сергей Колесников на вопрос "Российской газеты" о шоу-выставке "Мир тела" (Body Worlds), которая проходит сейчас в одном из павильонов Всероссийского выставочного центра в Москве.

- Никакой просветительской, а тем более научно-образовательной "миссии" я в таком шоу не вижу, - заявил наш собеседник. - На мой личный взгляд как ученого-медика, это именно шоу и ничего больше. Просто желание "хайпануть", как в тех же шоу-кругах говорят, привлечь к себе внимание, вызвать скандал и тем самым поднять свои акции в интернете. Если получится, на всем этом еще и заработать. А ведь тело человека, которое, да, может использоваться для определенных анатомических целей, это не наша данность и требует уважительного, если хотите, святого к себе отношения…

В анатомических театрах, по словам Сергея Колесникова, это нужно для научных исследований и целей медицинского образования, но не ради выставок как таковых. Тем более - выставок публичных, открытых самой разной публике и разным возрастным группам.

- Тела человеческие или какие-то их части могут выставляться в анатомических музеях, такие тоже есть, но вход туда - для строго определенных, повторяю, профессиональных групп, - акцентировал наш собеседник. - Нельзя ставить знак равенства между праздным любопытством, примитивным желанием увидеть и показать что-то ранее недоступное, запретное, и направленным интересом профессионалов - ученых, исследователей, практикующих врачей и студентов-медиков, которые готовятся стать такими профессионалами и практиками…

Просветительское значение такой натурной демонстрации тоже под большим вопросом, считает академик. Тем более сейчас, когда в образовании и науке освоены и все шире используются трехмерные изображения. Даже по тем, что есть в свободном доступе в интернете, любой интересующийся может проследить и ток крови, и работу суставов, мышц, органов дыхания, пищеварительной системы. Поэтому нет никакой необходимости выставлять на публичное обозрение реальные тела умерших людей.

- По всем канонам, христианским и прочим, это может быть допустимо только с одной целью - направленного обучения, - говорит Сергей Колесников. - В первую очередь - будущих хирургов, которые должны знать топографическую анатомию. И которым нужно руками почувствовать, как и где идут сосуды, увидеть их возможные варианты, чтобы потом, при операции, не навредить по незнанию…

А что же наука - чем и как она представлена на выставке, открытой в Москве?

- Передовой науки в этом сомнительном предприятии ничуть не больше, чем просвещения, - считает собеседник "РГ". - Метод пластинации? Так это всего лишь технология, которая давно известна. Вместо натуральных наполнителей сосудов и способов их окраски, для выделения нервных волокон стали использовать пластик. Ну и что? В чем тут научная новизна?

У академика РАН Сергея Колесникова помимо профессиональных медицинских знаний немалый опыт законодательной работы - в 1999-2011 годах состоял депутатом Государственной думы. В ее четвертом созыве был заместителем председателя в Комитете по образованию и науке, в пятом (2007-2011) - зампредседателя Комитета по охране здоровья.

- И у меня сам собой напрашивается вопрос - кто организует такие выставки? Если это коммерческие фирмы, как минимум, требуется проверка на юридическую чистоту всех разрешительных документов. Почему об этом говорю? Потому что в законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" есть ст. 68 "Использование тела, органов и тканей умершего человека". И там сказано совершенно определенно: тело, органы и ткани умершего человека могут использоваться только в медицинских, научных и учебных целях. И все. Никаких выставках и шоу. Закон Российской Федерации лазеек тут не оставляет, - резюмировал собеседник "РГ".