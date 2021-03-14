Бахрейн хочет выпускать у себя "Спутник V"

Бахрейн очень заинтересован в выпуске на своей территории российской вакцины против коронавируса "Спутник V", об этом заявил посол королевства в РФ Ахмад ас-Саати.

"Бахрейн крайне заинтересован в сотрудничестве с РФ в производстве вакцин. Есть принципиальная договоренность и предложения от Бахрейна Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ).

Мы хотим создать небольшую лабораторию для производства вакцин не только от коронавируса. Начнем с вакцины "Спутник V", она станет основой, со временем начнем производство вакцин от гриппа и других заразных болезней", - цитирует РИА Новости слова дипломата.

Также ас-Саади отметил, что у Бахрейна есть для производства вакцин "территория, финансирование и желание".

В перспективе, полагает посол, "Бахрейн станет центром российской фармацевтики в регионе", а также там могут начать работу совместные с Россией медицинские центры и клиники.