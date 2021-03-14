Библиотекари четыре года скрывали кражу ценного трактата Галилея

Сотрудники Национальной библиотеки Испании с 2014 года скрывали от научной общественности и полиции информацию об исчезновении астрономического тракта 1610 года. Рукопись Sidereus nuncius "Звездный вестник" была написана итальянским астроном Галилео Галилеем.

Как сообщает газета El Pais, о том, что оригинал научного труда заменен копией стало известно в мае 2014 года.

Работавшие с раритетными документами реставраторы обнаружили - документ выглядит слишком новым, чтобы относиться к XVII столетию. До 2018 года трактат числился в каталогах как подлинный документ и даже выставлялся.

Однако в 2018 году директор национальной публичной библиотеки Ана Сантос получила письмо от британского ученого Ника Уилдинга с извещением о том, что Sidereus nuncius - это копия. Лишь после этого началось расследование. Главным подозреваемым является гражданин Уругвая, который интересовался документом в 2004 году, а в 2007 году был замешан в краже из библиотеки двух карт.

Справка "РГ"

Написанный на латыни Sidereus nuncius или "Звездный вестник" был опубликован 13 марта 1610 года. В трактате рассказывалось об открытии звездных карт Пояса Ориона и звездного скопления Плеяд, а также спутниках Юпитера. Документ уже был украден из библиотеки в 1987 году, но через два года полиция смогла обнаружить пропажу. В 2010 году поддельная копия тракта была продана на аукционе в США за 662 тысячи долларов, но вскоре афера раскрылась.