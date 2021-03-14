Бюджетные стройки с 2022 года переводят в цифру

Строительство школ, детских садов и поликлиник станет более быстрым и дешевым. Постановлением правительства установлено, что со следующего года застройщики, которые возводят здания с привлечением бюджетных средств (за исключением "оборонки"), должны формировать информационную модель объекта.

При традиционном проектировании не всегда видны огрехи, которые выявляются позже в процессе строительства, уже на стройплощадке, рассказали в пресс-службе Минстроя. Это приводит к дополнительным трудозатратам, смещению сроков строительства и соответственно к финансовым издержкам. Информационное моделирование позволит еще при проектировании устранить коллизии и сократить количество сбоев. Аналогичный эффект даст автоматизация экспертизы проекта.

Сейчас BIM-технологии (Building Information Model) в российской строительной отрасли применяются в 30-35% проектов. Чаще, по данным компании Bimdata, эти технологии используются в проектировании, чем собственно в строительстве - 80% против 15% от общего объема внедрения BIM в России.

Внедрение технологий необходимо начинать именно с государственных строек - сегодня госзаказ формирует основной объем рынка, отмечает вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Мороз: "Таким образом - по цепочке от заказчика к последнему подрядчику - внедрение современных подходов управления строительством распространится на рынке в очень короткие сроки".

После внедрения информационных моделей затраты на строительство, закупку материалов, оплату труда становятся "прозрачными" и контролируемыми для строительной компании, говорит директор по девелопменту Insolver Никита Евдокимов. Сроки строительства будут уменьшаться за счет быстрого процесса согласований внутри компании, все недочеты выявляются в моменте, что позволяет оптимизировать ресурсы. После добавления изменений в геометрию BIM-модели или другие данные происходит автоматическое обновление всех взаимосвязанных видов, параметров, документов - вся модель динамически изменяется, отмечают в компании Coldy. "Весь процесс составления сметы проекта становится автоматизированным, - добавляют эксперты. - Оптимизирутся расходы за счет устранения ошибок в бюджетировании на ранней стадии проектирования. Теперь не нужно закладывать повышающие коэффициенты на стройматериалы и рабочую силу, чтобы снизить риск приостановки проекта из-за ошибок, вызванных человеческим фактором".

На начальном этапе строительные организации могут столкнуться с увеличением трудозатрат и увеличением сроков проектирования, но по мере освоения технологии ситуация выравнивается, отмечает гендиректор Bimdata Сергей Качанов. Однако сейчас достаточно часто возникают задержки строительства из-за низкого качества проектных решений, вызванных как раз отсутствием информационного моделирования. Постановление правительства ускорит процесс вытеснения с рынка технологически устаревших компаний, отмечает Качанов. "Наибольший интерес вызывает акцент правительства не только на формировании, но и на ведении информационной модели, причем упомянуты все этапы жизненного цикла здания. То есть встает вопрос о формировании государственных информационных систем, которые позволят не только хранить, но и актуализировать, обновлять версии хранящихся документов. Речь идет не об информационных моделях объектов капстроительства в их традиционном понимании - как средствах разработки проектных решений, а о более масштабной задаче", - говорит эксперт.

Массовое внедрение новой технологии усилит уже имеющийся дефицит специалистов в области информационного моделирования. Необходимо в кратчайшие сроки провести обучение работе в новых цифровых моделях сотрудников госзаказчика и органов экспертизы, отмечает Мороз. Программы подготовки и переподготовки кадров применению технологий информационного моделирования разработаны и успешно реализуются совместно с профильными вузами, сообщили в пресс-службе Минстроя. В федеральный проект "Цифровое государственное управление" нацпрограммы "Цифровая экономика" внесён показатель, предусматривающий субсидирование обучения государственных и муниципальных заказчиков применению информационного моделирования. Для развития отечественного программного обеспечения Минстроем совместно с Минцифры и Минпромторгом расширяются меры поддержки проектов по разработке и внедрению отечественных цифровых решений.

Правительство предоставило возможность использования любых программных и технических средств для создания информационной модели при условиях использования классификатора строительной информации и регистрации операций по актуализации информационной модели, отмечает Качанов. На рынке уже сейчас достаточно программ для решения подобных задач, считает он. "Каждый участник рынка будет создавать информационную модель в своей программе, сохранять в открытом формате данных и затем передавать в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности".

Про BIM активно заговорили с 2014 года, а с 2016 года применение информационной модели стало популяризироваться на правительственном уровне, отмечает Евдокимов. BIM-технологии активно развиваются и применяются: сначала основными потребителями продукта были проектировщики, которые использовали 3D-модели для показа будущих объектов, далее его начали применять генподрядчики на стройплощадках, сейчас BIM-моделями заинтересовались и девелоперы, так как стало понятно, что иметь единую информационную базу удобно, а данные из системы можно использовать в управленческих целях. "Государство активно пропагандирует применение BIM-технологий, разрабатывая соответствующие нормативы и стандарты. Очевидно, что игрокам рынка нужно будет встроиться в этот тренд", - говорит эксперт.