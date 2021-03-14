Болгария откроет летний туристический сезон с 1 мая

Болгария с 1 мая планирует начать летний туристический сезон, но с определенными ограничениями и с соблюдением всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности, сообщила вице-премьер и глава минтуризма республики Марияна Николова.

Как сообщила Николова в Facebook, противоэпидемические меры к новому туристическому сезону будут утверждены уже 15 марта.

Болгарский вице-премьер также отметила, что сезон в этом году будет открыт несколько раньше обычного. Это необходимо для обеспечения стабильной работы отрасли и соблюдения предписанных органами здравоохранения мер безопасности в преддверии майских праздников.