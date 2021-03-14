Большунов заработал 197,4 тысячи евро на этапах КМ в этом сезоне

Сумма призовых российского лыжника Александра Большунова на этапах Кубка мира в сезоне-2020/21 составила 197,4 тысячи евро, сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

По итогам этого сезона Большунов во второй раз кряду победил в общем зачете Кубка мира. Второе место по сумме бонусов занял представитель Норвегии Йоханнес Клебо (68,3 тысячи евро), третье - россиянин Иван Якимушкин (51,9). В прошлом сезоне Большунов заработал 184,2 тысячи евро. Рекорд по призовым на этапах КМ принадлежит Мартину Йонсруду Сундбю (Норвегия), заработок которого составил 366,3 тысячи евро.

Что касается женщин, то россиянка Юлия Ступак, ставшая второй в общем зачете, получила 100,3 тысячи евро, показав третий результат. Первая строчка досталась обладательнице Хрустального глобуса американке Джессике Диггинс (141,6 тысяч евро), третья - шведке Эббе Андерссон (81,9). Наибольшую сумму призовых за сезон у женщин выиграла норвежка Тереза Йохауг (387,4 тысячи евро) в 2016 году.