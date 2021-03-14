Большунову вручили "Хрустальный глобус" под гимн России

Россиянин Александр Большунов под гимн нашей страны получил большой "Хрустальный глобус" на церемонии награждения как победитель общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам.

В нынешнем сезоне Александр досрочно занял первое место в общем зачете и во второй раз подряд выиграл большой "Хрустальный глобус". Большунов также стал обладателем малого "Хрустального глобуса" как триумфатор зачета дистанционных гонок в Кубке мира.

Напомним, что последний старт Кубка мира - гонка преследования на 50 км свободным стилем состоялась сегодня в Энгадине (Швейцария). Большунов стал шестым, а победу одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер.