Британских полицейских раскритиковали за жестокость на акции протеста

Мэр Лондона Садик Хан и глава британского министерства внутренних дел Прити Пател раскритиковали силовиков, разгонявших протестующих с особой жестокостью. На кадрах, показанных в эфире местных телеканалов, видно, как стражи порядка заламывают руки нескольким женщинам, чтобы надеть наручники.

"Те сцены, которые имели место в парке Clapham Common, недопустимы. Увиденные мною кадры ясно свидетельствуют, что действия полиции были как неоправданны, так и непропорциональны угрозе", - написал мэр Лондона в Twitter. Глава МВД Соединенного Королевства, в свою очередь, заявила, что увиденное "вызывает огорчение", и потребовала от своих подчиненных отчета.

Поводом для акции "Отвоюем эти улицы" стало убийство 33-летней Сары Эверард, в котором подозревают сотрудника Скотленд-Ярда. В парке Clapham Common собрались противники насилия в отношении женщин. Среди протестующих была замечена даже Кейт Миддлтон - супруга британского принца Уильяма. Обстановка в парке накалилась вечером, когда полиция попросила собравшихся разойтись по домам, сообщает ТАСС.