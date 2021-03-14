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14.03.2021 08:49
Рубрика: В мире

Британских полицейских раскритиковали за жестокость на акции протеста

Фото: Victoria Jones/PA via AP Photo Фото: Victoria Jones/PA via AP Photo
Фото: Victoria Jones/PA via AP Photo

Мэр Лондона Садик Хан и глава британского министерства внутренних дел Прити Пател раскритиковали силовиков, разгонявших протестующих с особой жестокостью. На кадрах, показанных в эфире местных телеканалов, видно, как стражи порядка заламывают руки нескольким женщинам, чтобы надеть наручники.

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"Те сцены, которые имели место в парке Clapham Common, недопустимы. Увиденные мною кадры ясно свидетельствуют, что действия полиции были как неоправданны, так и непропорциональны угрозе", - написал мэр Лондона в Twitter. Глава МВД Соединенного Королевства, в свою очередь, заявила, что увиденное "вызывает огорчение", и потребовала от своих подчиненных отчета.

Поводом для акции "Отвоюем эти улицы" стало убийство 33-летней Сары Эверард, в котором подозревают сотрудника Скотленд-Ярда. В парке Clapham Common собрались противники насилия в отношении женщин. Среди протестующих была замечена даже Кейт Миддлтон - супруга британского принца Уильяма. Обстановка в парке накалилась вечером, когда полиция попросила собравшихся разойтись по домам, сообщает ТАСС.

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