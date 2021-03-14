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14.03.2021,  
10:48
Текст:  Николай Грищенко

Британский генерал: Истребители F-35B разоряют армию королевства

Вооруженные силы Великобритании в значительной степени утратили боеготовность и не могут эффективно поддерживать США и противостоять российским военным.
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

"Русские смеются над нами, американцы качают головами",- об этом в интервью газете The Mirror заявил британский генерал Ричард Даннат, который с 2006 по 2009 годы возглавлял генеральный штаб ВС Великобритании.

Фото: Александр Емельяненков
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"Министерство обороны обанкротилось из-за истребителей-невидимок F-35B королевских ВВС - 80 миллионов фунтов стерлингов каждый и стоимостью в эксплуатации до 90 тысяч фунтов стерлингов в час", - говорится в публикации.

По мнению бывшего военачальника, даже ВВС США начинают искать более дешевый боевой самолет и планы по покупке для Великобритании 138 самолетов F-35B, скорее всего, будут сокращены до 48.

Отметим, что ранее в британском парламенте оценили потенциал бронетанковых войск Великобритании и России. Эксперты отметили устаревание танков и бронемашин, многим из которых более 30 лет.

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