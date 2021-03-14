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14.03.2021 08:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на грядущей неделе

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рубль

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Понимание недооцененности рубля приходит по мере роста рублевой стоимости барреля нефти значительно выше уровня в 5 тысяч рублей. Поддерживающая риторика финансовых властей России не сильно способствует укреплению рубля, который по итогам недели находится несколько дальше от лидеров роста. Санкционная повестка остается определяющей, особенно когда в ней присутствуют вероятности ограничений на локальный долг.

В целом ситуация для рубля складывается позитивно, геополитическая премия не может расти до бесконечности и должна будет встретиться с фундаментальными факторами (нефть, счет текущих операций) и спекулятивными (скоро стартует налоговый период марта). Таким образом, при поддержке цен на нефть и умеренного давления от внешнеполитического фактора рубль должен остаться в диапазоне 73-74 рублей по курсу доллара.

Нефть

Андрей Кадулин, начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург":

- На неделе нефтяной рынок переваривал итоги заседания ОПЕК+, по итогам которого неожиданно было принято решение оставить добычу на текущих уровнях, при этом Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки на неопределенный срок. Решение ОПЕК+ крайне положительно повлияло на рынок краткосрочно, и, несмотря на коррекцию после бурного роста, продолжает поддерживать цены. Но в моменте негатив был вызван статистикой по запасам нефти в США, которые после рекордного роста на 21 млн баррелей на позапрошлой неделе прибавили еще 13,8 млн баррелей и достигли максимума с декабря прошлого года. Рост запасов нефти и сокращение запасов нефтепродуктов вызван отстающим восстановлением работы обрабатывающих предприятий.

Фото: iStock
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На предстоящей неделе нефтяной рынок обратит внимание на статистику по запасам и ежемесячный отчет от Международного Энергетического Агентства (МЭА). Ранее ОПЕК в своем аналогичном отчете улучшил прогноз спроса на нефть. На сегодняшний день организация ожидает рост спроса на 5,89 млн баррелей в сутки, предыдущий прогноз составлял 5,79 млн баррелей в сутки. При этом отмечается, что во втором квартале года начнется рост экономической активности, который приведет к высокому спросу на нефть во второй половине года. ОПЕК+ также показала статистику исполнения договоренностей - картель за февраль выполнил соглашение на 124% после январских 108%. Такие значения связаны с добровольным сокращение добычи со стороны Саудовской Аравии, которое продлится и в следующем месяце.

В остальном нефть в ближайшие дни будет двигаться вместе с другими рисковыми активами, волатильность которых может немного снизиться в преддверии заседания ФРС США. При этом мы не видим потенциала для роста нефти выше 70-71 доллара за баррель по марке Brent, цены стабилизируются в диапазоне 65-70 долларов за баррель.

Биржа

Максим Бирюков, старший аналитик УК "Альфа-Капитал":

- На фоне одобрения пакета поддержки американской экономики на рынки вернулись покупатели, что привело к локальному всплеску интереса как к акциям техсектора, так и акциям "стоимости" - Промышленности, Недвижимости, Товары длительного потребления.

Нефть продолжает штурмовать новые высоты, уверенно перешагнув доковидные уровни. Последнее ожидаемо толкает вверх акции российских нефтяных компаний и богатый на них индекс Мосбиржи.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Однако возврат аппетита к риску может не продлиться долго. На рынок уже давят вновь растущие доходности казначейских облигаций США. Для российских активов по-прежнему ключевыми рисками являются санкционные. Недавнее расширение списков со стороны США, скорее всего, не будет завершением этой истории. Текущие цены едва ли учитывают существенное ухудшение санкционной риторики, однако уровни для входа могут быть очень интересными. Особенно учитывая ожидаемые уровни дивидендной доходности многих российских бумаг, особенно нефтяного сектора.

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