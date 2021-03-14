Россиянин Даниил Медведев завоевал свой первый личный титул в сезоне-2021. В финале турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) во французском Марселе он обыграл хозяина корта Пьер-Юга Эрбера - 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

Еще до старта соревнований в Марселе Медведев знал, что через неделю официально перейдет на вторую строчку мирового рейтинга АТР. Но это обстоятельство не только не расслабило Даниила, а, скорее, наоборот, дало ему дополнительный импульс.

"Это очень крутое достижение. Стать номером два очень классно, особенно с учетом того, что, кроме большой четверки, за последние годы это делали немногие. Меня радует это достижение, но, конечно, как только добиваешься чего-то нового, хочется подниматься выше и выше", - признавался сам Медведев.

Победа в Марселе стала для теннисиста очередным шагом в соответствующем направлении. В финале ему противостоял с виду не самый грозный соперник, всего лишь 93-я ракетка мира Пьер-Юг Эрбер. Но, во-первых, Эрбер - француз, а дома, как известно, и стены помогают, а, во-вторых, до нынешнего момента в личных встречах у теннисистов было равенство - 1:1. Причем в последнем матче выиграл именно Эрбер, выбив Медведева в первом круге "Ролан Гаррос"-2019.

И действительно, взять реванш за то поражение оказалось делом непростым. Медведев взял первый сет, но потом проиграл пять очков кряду на тай-брейке второго, а с ними и партию. Тай-брейк выглядел неизбежным и в третьем сете, но в ключевой момент Эрбера подвели грубые ошибки.

Это 10-й титул россиянина в карьере и первый именно в Марселе. Три недели назад Медведев уже играл в финале Australian Open, но уступил там первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Аккурат за которым уже сегодня расположится в мировом рейтинге. Даниил станет первым с 2005 года, кто войдет в топ-2 помимо Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Энди Маррея.