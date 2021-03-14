Новости

Роналду покорил рекорд Пеле по голам в официальных матчах 23:06
Болгария откроет летний туристический сезон с 1 мая 23:03
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 41 военнослужащий 22:03
Роналду оформил хет-трик за 22 минуты матча с "Кальяри" 21:21
Рязанский назвал политическим заявление Зюганова о налоге для богатых 20:52
В Болгарии объявили о провале правительства в борьбе с коронавирусом 20:25
Ударник The Exploited Вилли Бьюкэн попал в больницу с приступом 20:25
Жителя Петрозаводска убило упавшей с крыши наледью 20:18
Большунову вручили "Хрустальный глобус" под гимн России 20:13
Вирусолог допустил рост заболеваемости COVID-19 в России к осени 20:06
Названы три вредящие здоровью послеобеденные привычки 19:58
Опубликован русский трейлер "Лиги справедливости" Зака Снайдера 19:49
Братья Руссо поздравили Кэмерона с победой "Аватара" над "Мстителями" 19:40
Девочка погибла после нападения бойцовской собаки в Москве 19:33
Под Волгоградом трое детей провалились под лед, один из них погиб 19:31
Эксперты оценили новые полномочия ФНС в сфере банковской тайны 19:29
Большунов заработал 197,4 тысячи евро на этапах КМ в этом сезоне 19:19
Медведев выиграл турнир ATP в Марселе 18:48
В парке Екатеринбурга на мужчину рухнула металлическая конструкция 18:48
Шведские биатлонисты выиграли сингл-микст на этапе КМ в Чехии 18:29
Неверов напомнил Зюганову, что в России уже есть "налог на богатых" 18:16
Захарова объяснила действиями Запада начало регулирования интернета 17:52
Опубликовано видео избиения игрока "Локомотива" футболистами "Чертаново" 17:47
Эксперт рассказала, как аллергикам вакцинироваться от COVID-19 17:43
Единый санитарный сертификат может появиться в ЕС к началу июня 17:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
14.03.2021 22:11
Рубрика: Спорт

Марсельеза Медведева

Россиянин взял первый титул в сезоне
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 53(8404)
Россиянин Даниил Медведев завоевал свой первый личный титул в сезоне-2021. В финале турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) во французском Марселе он обыграл хозяина корта Пьер-Юга Эрбера - 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

Еще до старта соревнований в Марселе Медведев знал, что через неделю официально перейдет на вторую строчку мирового рейтинга АТР. Но это обстоятельство не только не расслабило Даниила, а, скорее, наоборот, дало ему дополнительный импульс.

Теннисистка Потапова разгромила топовых соперниц

"Это очень крутое достижение. Стать номером два очень классно, особенно с учетом того, что, кроме большой четверки, за последние годы это делали немногие. Меня радует это достижение, но, конечно, как только добиваешься чего-то нового, хочется подниматься выше и выше", - признавался сам Медведев.

Победа в Марселе стала для теннисиста очередным шагом в соответствующем направлении. В финале ему противостоял с виду не самый грозный соперник, всего лишь 93-я ракетка мира Пьер-Юг Эрбер. Но, во-первых, Эрбер - француз, а дома, как известно, и стены помогают, а, во-вторых, до нынешнего момента в личных встречах у теннисистов было равенство - 1:1. Причем в последнем матче выиграл именно Эрбер, выбив Медведева в первом круге "Ролан Гаррос"-2019.

И действительно, взять реванш за то поражение оказалось делом непростым. Медведев взял первый сет, но потом проиграл пять очков кряду на тай-брейке второго, а с ними и партию. Тай-брейк выглядел неизбежным и в третьем сете, но в ключевой момент Эрбера подвели грубые ошибки.

Это 10-й титул россиянина в карьере и первый именно в Марселе. Три недели назад Медведев уже играл в финале Australian Open, но уступил там первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Аккурат за которым уже сегодня расположится в мировом рейтинге. Даниил станет первым с 2005 года, кто войдет в топ-2 помимо Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Энди Маррея.

Спорт Теннис Игроки

Главное сегодня

Доступ ФНС к банковской тайне не затронет добросовестных граждан
Захарова объяснила действиями Запада начало регулирования интернета
Аналитик предсказал обвал курса доллара к концу апреля
Польский эксперт назвал российский газ самым выгодным
В Ирландии рекомендовали приостановить использование вакцины от AstraZeneca
Дзюба вернется в сборную России капитаном
Роналду может покинуть "Ювентус" летом