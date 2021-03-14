Единый санитарный сертификат может появиться в ЕС к началу июня

Единый санитарный сертификат, выполняющий функции вакцинного паспорта, может быть разработан в Европе до начала лета, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает радиостанция "Европа 1".

По его словам, в этом сертификате будет находиться информация о вакцинации владельца, болел ли он коронавирусом, результаты тестов. Документ появится на всех языках Евросоюза.

Предполагается, что применение такого "ковид-паспорта" поможет упростить передвижение по Европе и поможет туристической отрасли, испытывающей сложности из-за карантинных ограничений и закрытых границ.

Также Бретон снова подчеркнул, что коллективный иммунитет к коронавирусу может быть достигнут в Европе к концу лета 2021 года благодаря вакцинации несколькими видами препаратов.