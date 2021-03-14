Эксперт рассказала, как правильно заряжать смартфон

Новости

Одиннадцать полицейских пострадали во время беспорядков в Бельгии 01:50
Астронавты NASA завершили работы в открытом космосе 01:25
Панарин отметился передачей в первом матче "Рейнджерс" после возвращения 00:25
В Крыму назвали стоимость первой опреснительной установки 00:22
Захарова предвидит информационную атаку на российскую вакцину 13.03.2021
В РПЦ надеются на встречу предстоятелей православных церквей в 2021 году 13.03.2021
Мэр Ниццы попросил разрешить закупку "Спутника V" 13.03.2021
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Пономарева 13.03.2021
Футболисты "Чертаново" избили игрока "Локомотива" после матча ЮФЛ 13.03.2021
Гинцбург: "Спутник V" показал эффективность для пожилых людей 13.03.2021
Биатлонистка Куклина назвала выступление в гонке преследования "дном" 13.03.2021
В Норвегии госпитализировала медиков после прививки AstraZeneka 13.03.2021
В Госдуме с юмором оценили заявления Кравчука 13.03.2021
В Аргентине забросали камнями автомобиль президента 13.03.2021
Медведев вышел в финал турнира в Марселе 13.03.2021
Названы два внешних признака высокого уровня холестерина в крови 13.03.2021
Посол ЕС призвал изменить подход к России 13.03.2021
Прокуратура Латвии отказалась закрыть дело русскоязычных журналистов 13.03.2021
"Аватар" вернул себе звание самого кассового фильма в истории 13.03.2021
Актриса в знак протеста разделась на сцене на вручении премии "Сезар" 13.03.2021
Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ в Нове-Место 13.03.2021
СК организовал проверку по факту аварийной посадки АН-2 в Ставропольском крае 13.03.2021
Мясников рассказал о поразившем 95 процентов людей опасном вирусе 13.03.2021
Президент Казахстана поручил установить причины авиакатастрофы Ан-26 13.03.2021
Умер режиссер сериала "Место преступления" Петер Пацак 13.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
14.03.2021 01:30
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказала, как правильно заряжать смартфон

Текст: Иван Черноусов
Что быстрее всего приходит в негодность, если активно пользоваться смартфоном? Безусловно, это аккумулятор. Ежедневная зарядка постепенно уменьшает его емкость, поэтому со временем смартфон разряжается гораздо быстрее, чем в первые месяцы после покупки. О том, как правильно заряжать смартфон и добиться меньшего износа аккумулятора, рассказала Эльвина Насибулина, аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Ставьте устройство на подзарядку, когда уровень заряда батареи оказывается на 10-15% (когда смартфон сам напоминает, что он скоро разрядится)", - объясняет она. - Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20% и не поднимается выше 80%. Полная разрядка смартфона до нуля не увеличит срок его эксплуатации и не имеет смысла".

Фото: istock
Названы восемь приложений, которые нужно удалить со смартфона

По мнению Насибулиной, лучше не оставлять смартфон на зарядке ночью: "На ночь зарядку лучше не оставлять, а заряжать перед сном заранее и потом включать экономный режим", - говорит эксперт.

Продлит долголетие аккумулятора использование оригинальных адаптеров: "Используйте только заводские адаптеры питания, а не "универсальные зарядки" из Китая. "Лучше не заряжать телефон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой", - уверена специалист.

"Если телефон стал разряжаться быстрее, проверьте статистику потребляемой энергии телефона в настройках (может быть дело в каком-то новом приложении). Лучше не пытаться заряжать гаджет, если проблема с батареей стала ощутимой, а отнести его в ремонт", - резюмирует Насибулина.

Экономика Товары и цены Digital Гаджеты

Главное сегодня

Захарова предвидит информационную атаку на российскую вакцину
В Крыму назвали стоимость первой опреснительной установки
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Пономарева
В Казахстане произошло крушение самолета Ан-26
Курс биткоина впервые в истории превысил 60 тысяч долларов
Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию
Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты