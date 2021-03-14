Эксперт рассказала, как правильно заряжать смартфон

Что быстрее всего приходит в негодность, если активно пользоваться смартфоном? Безусловно, это аккумулятор. Ежедневная зарядка постепенно уменьшает его емкость, поэтому со временем смартфон разряжается гораздо быстрее, чем в первые месяцы после покупки. О том, как правильно заряжать смартфон и добиться меньшего износа аккумулятора, рассказала Эльвина Насибулина, аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества.

"Ставьте устройство на подзарядку, когда уровень заряда батареи оказывается на 10-15% (когда смартфон сам напоминает, что он скоро разрядится)", - объясняет она. - Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20% и не поднимается выше 80%. Полная разрядка смартфона до нуля не увеличит срок его эксплуатации и не имеет смысла".

По мнению Насибулиной, лучше не оставлять смартфон на зарядке ночью: "На ночь зарядку лучше не оставлять, а заряжать перед сном заранее и потом включать экономный режим", - говорит эксперт.

Продлит долголетие аккумулятора использование оригинальных адаптеров: "Используйте только заводские адаптеры питания, а не "универсальные зарядки" из Китая. "Лучше не заряжать телефон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой", - уверена специалист.

"Если телефон стал разряжаться быстрее, проверьте статистику потребляемой энергии телефона в настройках (может быть дело в каком-то новом приложении). Лучше не пытаться заряжать гаджет, если проблема с батареей стала ощутимой, а отнести его в ремонт", - резюмирует Насибулина.