Эксперты оценили новые полномочия ФНС в сфере банковской тайны

Новые полномочия ФНС, которые расширяют доступ Федеральной налоговой службы к банковской тайне, позволят усилить прозрачность безналичных платежей и налоговых поступлений. Кроме того, они призваны упростить процедуру администрирования налогов и привлечения к ответственности за нарушения, считает основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

"В целом это задача пополнения бюджета за счет налоговых поступлений от физических лиц и юридических лиц, в основном малого и среднего бизнеса", - пояснил эксперт "Российской газете".

По его словам, новые правила не приведут к отказу от безналичного расчета.

В свою очередь, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев заявил, что подобные меры позволят вернуть в бюджет деньги, которые ранее не были получены в бюджет в качестве налогов.

"Судя по всему, основанием для претворения в жизнь этих нововведений послужила необходимость контроля налоговыми органами за доходами и расходами физических и юридических лиц в рамках деятельности по противодействию отмыванию средств, полученных коррупционным путем, а также противодействию финансирования терроризма", - добавил эксперт.

С 17 марта ФНС получит расширенный доступ к банковской тайне. По новым правилам налоговики смогут запрашивать у кредитных учреждений копии ряда документов: паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение денежными средствам, договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также карточек с образцами подписей и оттиска печатей. На ответ у банков будет три дня.

Раньше налоговики могли получать данные о счетах и вкладах клиентов банков только в рамках проверок.