Замглавы Еврокомиссии назвал ошибочной стратегию вакцинации в ЕС

Стратегия вакцинации против коронавируса, выбранная Евросоюзом, была ошибочной, завил первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс немецкому изданию Tagesspiegel AM Sonntag.

Тиммерманс, в частности, полагает, что ошибки были допущены при заказе вакцин, поскольку при этом в первую очередь учитывались интересы богатых стран, таких, как Германия.

Между тем правительства Австрии, Болгарии, Латвии, Словении и Чехии ранее уже направили в Брюссель письмо, в котором потребовали провести встречу лидеров стран ЕС по вопросу справедливого распределения вакцин.

Как сказано в письме, распределение вакцин должно осуществляться пропорционально численности населения.

Также пять стран-авторов письма считают не до конца продуманным механизм, предлагаемый для Евросоюза, при котором отдельные страны могут заключать договоры на поставку препаратов против коронавируса напрямую с производителями, из-за чего другим государствам может не хватить лекарства. Об этом же 12 марта заявил и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Однако замглавы Еврокомиссии Тиммерманс предлагает не торопиться с окончательными выводами и подвести итоги после окончания пандемии, когда станет ясно, что было сделано правильно, а что - нет.