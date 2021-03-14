Фальшивые купюры все чаще стали продавать в интернете

Количество махинаций с поддельными деньгами за год выросло на 6 процентов. Причем все чаще сбыт фальшивок производится через интернет.

В МВД сообщили, что в прошлом году зарегистрировано 18,7 тысячи таких преступлений, задержаны 805 фальшивомонетчиков, в суды направлено более 1 000 уголовных дел.

Чаще всего подделывают банкноты номиналом в пять и одну тысячу рублей. Как правило, фальшивки сбывают на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках, где отсутствует специальное оборудование для проверки подлинности купюр.