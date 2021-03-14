Фальшивые купюры все чаще стали продавать в интернете

Новости

Аналитик предсказал обвал курса доллара к концу апреля 11:55
В Краснодаре сгорел пассажирский автобус 11:37
Минтруд Беларуси заявил о резком сокращении числа безработных 11:23
Лесные пожары угрожают 8 тысячам населенных пунктов в России 10:55
Британский генерал: Истребители F-35B разоряют армию королевства 10:48
Польский эксперт назвал российский газ самым выгодным 10:23
Замглавы Еврокомиссии назвал ошибочной стратегию вакцинации в ЕС 09:41
Путин поздравил Наину Ельцину с днем рождения 09:37
Умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу Марвин Хаглер 09:18
Ученые нашли способ снизить тягу к фаст-фуду 09:05
Британских полицейских раскритиковали за жестокость на акции протеста 08:49
В Гонконге еще два человека скончались после прививки от COVID-19 08:17
Названы три основные версии крушения Ан-26 в Казахстане 07:40
В центральной части Японии сошла лавина 07:05
СМИ: Власти введут новые ограничения на Олимпийских играх в Токио 07:02
Якутский фильм "Пугало" собрал 10 млн рублей в российском прокате 07:02
В Британии предсказали поражение своей армии в танковом сражении с Россией 06:50
В Турции начали прививать от COVID-19 работников туристической сферы 06:30
Развеян миф о "правиле пяти секунд" при падении еды 06:18
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 км 05:28
В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника 05:27
В семи районах Сахалина возможен сход лавин 05:05
Британский астрофизик раскритиковал планы Маска колонизировать Марс 04:25
В Магадане водитель маршрутки заставил школьника идти пешком в мороз 04:11
В центре Краснодара из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки 04:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
14.03.2021 11:52
Рубрика: Происшествия

Фальшивые купюры все чаще стали продавать в интернете

Текст: Михаил Фалалеев

Количество махинаций с поддельными деньгами за год выросло на 6 процентов. Причем все чаще сбыт фальшивок производится через интернет.

В МВД сообщили, что в прошлом году зарегистрировано 18,7 тысячи таких преступлений, задержаны 805 фальшивомонетчиков, в суды направлено более 1 000 уголовных дел.

Чаще всего подделывают банкноты номиналом в пять и одну тысячу рублей. Как правило, фальшивки сбывают на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках, где отсутствует специальное оборудование для проверки подлинности купюр.

Мошенники продали подделки старинных монет на 200 тысяч рублей
Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД

Главное сегодня

Аналитик предсказал обвал курса доллара к концу апреля
Замглавы Еврокомиссии назвал ошибочной стратегию вакцинации в ЕС
Польский эксперт назвал российский газ самым выгодным
В Британии предсказали поражение своей армии в танковом сражении с Россией
Гинцбург: Вакциной "Спутник V" привили 7 миллионов человек
Каршеринговая компания заплатит за грубость в адрес клиента-должника
Телефонные мошенники придумали новую схему по выманиванию денег