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14.03.2021 19:14
Рубрика: Экономика

Оставят на хорошем счету

Налоговая служба получит расширенный доступ к банковской тайне
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8404)
Федеральная налоговая служба (ФНС) с 17 марта получит расширенный доступ к банковской тайне.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

По новым правилам, ФНС сможет запрашивать у кредитных учреждений копии ряда документов: паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение денежными средствами, договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также карточек с образцами подписей и оттиска печатей. Ответ на запрос банки должны будут предоставить в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа.

Фото: istockphoto
Банки будут получать справку 2-НДФЛ с портала госуслуг автоматически

Это также касается информации о бенефициарных владельцах, представителях клиента, выгодоприобретателях или об отдельных операциях за определенный период. Раньше налоговики могли получать данные о счетах и вкладах клиентов банков только в рамках проверок.

Новые правила призваны повысить контроль за денежными потоками граждан и предприятий. Это касается не только доходов, но и расходов, что позволит сделать выводы об объеме возможных недекларируемых доходов. "Усиление контроля связано с задачей, поставленной государством по усилению прозрачности безналичных платежей, налоговых поступлений и упрощению процедуры администрирования налогов и привлечения к ответственности за нарушения, - считает Вадим Ткаченко, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube. - В целом это задача пополнения бюджета за счет налоговых поступлений от физических лиц и юридических лиц, в основном малого и среднего бизнеса".

Новые правила должны повысить контроль за денежными потоками граждан и предприятий. Это касается не только доходов, но и расходов

Основанием для претворения в жизнь этих нововведений послужила необходимость контроля налоговыми органами за доходами и расходами физических и юридических лиц, в рамках деятельности по противодействию отмыванию средств, полученных коррупционным путем, а также противодействию финансирования терроризма, заявил "Российской газете" управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев, комментируя новые правила. "По идее, подобные меры в результате должны привести к возвращению в бюджет денежных средств, которые ранее были недополучены бюджетом в качестве налогов", - добавил юрист.

Нововведение вряд ли приведет к заметному уходу банковских клиентов от безналичных расчетов, считают эксперты.

Между тем

На портале госуслуг появился механизм автоматического предоставления справки 2-НДФЛ в банки при оформлении кредитов. Справка предоставляется через цифровой профиль пользователя портала, рассказали в минцифре. Получить такую информацию можно только с согласия клиента, которое хранится в едином реестре цифровых согласий, напомнил замглавы минцифры Дмитрий Огуряев.

Для автоматической выгрузки справки 2-НДФЛ пользователю нужно дать согласие на предоставление сведений из цифрового профиля на сайте одного из 19 банков - участников проекта. После направления справки в банк в личный кабинет пользователя на госуслугах появится информация, когда и кому гражданин дал согласие на предоставление данных.

Подготовила Ирина Алпатова

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