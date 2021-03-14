При форс-мажорных обстоятельствах чиновники получат отсрочку на предоставление деклараций о доходах и расходах. Но от самой обязанности отчитываться и вести максимально прозрачную финансовую жизнь их никто не освобождает. Как только стихнут ураганы или закончатся эпидемии, чиновнику обязательно придется сдать свою декларацию. Ведь такая мера является важной профилактикой коррупции.

Госдума начала подготовку ко второму чтению правительственного законопроекта, смягчающего для чиновников некоторые процедуры. Техническая и во многом скучная инициатива вызвала большой резонанс: кто-то вдруг решил, что она якобы разрешает "случайную коррупцию" или "вынужденную коррупцию". Мол, взятка во время урагана не считается взяткой, так как во время урагана отказаться от нее невозможно. Однако надо иметь хорошую фантазию, чтобы так трактовать данную инициативу.

"Никакой форс-мажор не является обстоятельством, оправдывающим нечистоплотность госслужащего. Рассматриваемые в Госдуме инициативы совершенствуют антикоррупционные процедуры, регулируя вопросы, связанные, например, со сдачей деклараций о доходах и расходах", - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день лица, не представившие в срок декларации, несут дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения. Но в некоторых ситуациях люди не успевают собрать и представить необходимые документы. Например, помехой могут стать стихийные бедствия или эпидемии.

"Законопроект не освобождает от подачи декларации. В случае форс-мажора сроки предоставления необходимых документов будут сдвинуты. Таким образом, чиновник не сможет воспользоваться данной нормой как лазейкой, чтобы не раскрывать имущество, законность происхождения которого он не может подтвердить. Кроме того, каждый раз будет особо проверяться, были ли у лица объективные и уважительные причины задержки подачи декларации", - рассказал Владимир Груздев.

Коррупция не бывает "случайной" или "неумышленной", а значит - всегда наказуема

В свою очередь первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин заявил: коррупция не бывает неумышленной или случайной, а значит, она всегда наказуема. Но, по его словам, например, после 2014 года те, кто работает в Крыму, не могут рассказать, какие у них остатки на счетах в украинских банках. Украинские банки требуют личного присутствия. При этом никто не может обеспечить безопасность российского госслужащего, если он приедет на Украину. Возникают проблемы и у тех чиновников, кто еще формально не развелся, но с половинками уже давно не общается.

"Возникшие сомнения по поводу содержания и цели данного законопроекта носят, скорее, эмоциональный характер, а не касаются его настоящего смысла, - считает президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. - Любое законодательство, особенно такое серьезное и строгое, как антикоррупционное, должно со временем корректироваться с учетом выявленных на практике пробелов и недоработок. Никакой отмены борьбы с коррупцией относительно как какой-то отдельной социальной группы, так и в целом я не наблюдаю. А неизменность законодательства в течение многих лет не всегда свидетельствует о его эффективности. То, что мы наблюдаем сейчас, это желание уточнить небольшие технические детали, связанные с соблюдением антикоррупционных процедур".