Фото: Элджей попал под капельницу после празднования дня рождения жены

26-летний российский рэпер Элджей, похоже, вновь прибег к помощи специалистов - исполнитель оказался под капельницей после вечеринки в честь 30-летия своей супруги - телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Соответствующее фото рэпер разместил в сторис Instagram. С подписью: "Arter party".

Как отметила сама Ивлеева, она "отвечает", что это была "лучшая тусовка года". В чем ее заверили "все дорогие гости".

По мнению телеведущей, произошедшее говорит о том, что "такого тусовочного балдежа нам всем не хватало", и она "показала матушке-России как нужно тусоваться" - "ярко, мощно, модно и незабываемо".

Мероприятие было активно освещено профильными СМИ и в социальных сетях. Судя по опубликованным снимкам, тусовку посетили Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Филипп Киркоров с Николаем Басковым, Моргенштерн, Матильда Шнурова, Ксения Собчак и так далее.

Ранее сообщалось, что Элджей и Ивлеева болели коронавирусом.