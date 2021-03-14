Французский столичный регион Иль-де-Франс оказался на грани локаута

Год назад во Франции объявили первый антиковидный карантин. Он продлился почти два месяца. Затем осенью был еще один тотальный локаут, преобразованный перед Новым годом в режим комендантского часа. И вот страна оказалась снова, уже в третий раз, на грани введения жестких ограничительных мер.

В самом ближайшем будущем они могут коснуться Парижа и прилегающих к нему департаментов. Ситуация угрожающая. Число выявляемых за сутки заражений COVID-19 достигло в эти дни порога в 30 тысяч случаев (их было на треть меньше месяц назад). Местные власти уже были вынуждены точечно вводить так называемый "карантин на уик-энд", когда появляться на улице можно было лишь по письменному разрешению, как в департаменте Приморские Альпы с ее главным административным центром - курортной Ниццей. Идентичная участь затем постигла Дюнкерк на севере страны. И вот теперь такая опасность нависла над столичном регионом Иль-де-Франс.

Как заявил министр здравоохранения Оливье Веран, сейчас "каждые 12 минут в реанимацию попадает один житель региона". По последним данным, в отделениях интенсивной терапии здесь находятся почти 1100 человек, а это значит, что уже использовано без малого 95 процентов столь жизненно важных в прямом смысле слова кризисных койко-мест. Особенно напряженная обстановка сложилась в одном из самых проблемных департаментов - Сена-Сен-Дени, что к северо-востоку от Парижа, где скученно проживают в основном выходцы из стран Северной Африки. Там на сто тысяч жителей приходится 465 инфицированных, что в два раза превышает общенациональный уровень.

В этой критической ситуации приходится идти на чрезвычайные меры. Во-первых, во всех больницах было решено сократить чуть ли ни на половину запланированные операции с тем, чтобы расширить возможности по размещению ковидных страдальцев. Во-вторых, в эту субботу начата перевозка тяжелых пациентов из Парижа в другие города, в меньшей степени затронутые пандемией. Несколько человек уже эвакуировали на санитарных вертолетах на запад Франции в Нант, Анже, Ле-Ман. "Речь идет о десятках и даже сотнях человек, которых придется вывезти из Иль-де-Франс", - сообщил глава минздрава. Скорее всего, придется также задействовать военную транспортную авиацию, специально обустроенные высокоскоростные поезда TGV, которые применялись в этих целях и весной прошлого года.

Чем объясняют нынешнюю вспышку санитарного кризиса? Стремительным распространением английского штамма COVID-19, а он куда активнее, чем обычный, и чаще приводит к тяжелым последствиям. Как подсчитали местные эксперты, на него сейчас во Франции приходится 67 процентов случаев инфицирования.

Надо сказать, что правительство прилагает все силы, чтобы не ввергнуть страну в новый локаут. Там прекрасно понимают, что французы крайнее раздражены обрушившимися на их головы ограничениями. По-прежнему закрыты все кинотеатры, рестораны, кафе, музеи. Всех измучил режим, когда после работы надо мчаться домой, чтобы успеть до шести вечера - начала комендантского часа, да еще по дороге запастись провизией. То там, то здесь подобные настроения прорываются наружу, как это произошло в Париже, когда актеры, вот уже почти год отлученные от подмостков, подержавшие их студенты и просто горожане захватили знаменитый столичный театр "Одеон", закрытый, как и прочие культурные заведения, из-за зловредного COVID. Они требуют снять запрет, ибо, как написано на их плакате: "Если культура погибает, то наше поколение в опасности". Этот почин распространился и на другие театры в столице и в прочих городах.

Единственное, на что сейчас надеются в Матиньонском дворце, да и в Елисейском тоже, где прекрасно понимают катастрофические последствия нового локаута, это кампания по вакцинации. Успеть до того, как "английская" ковидная волна окончательно захлестнет Францию. Пока первую дозу получили 4,8 миллиона граждан, а это около семи процентов населения. В планах к середине мая вакцинировать 20 процентов. Но вот в чем загвоздка: производители препаратов Pfizer, Moderna и AstraZeneca постоянно срывают сроки поставок, в чем их на днях впрямую обвинил премьер-министр Жан Кастекс. Он жестко заявил, что эти кампании "добавляют нам тягот", которых и без того хватает через край. Вместе с тем глава правительства признался в субботу, что "мы отслеживаем ситуацию в режиме реального времени и готовы в любой момент принять надлежащие меры". Какие? Нетрудно догадаться.