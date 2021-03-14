Градообразующие предприятия страны как залог прочности государства

В Краснодарском крае трудовые коллективы "Концерна "Покровский", в которых работают более 10 тысяч человек, провели массовые митинги в поддержку президента страны и экономического курса правительства.

Оказание давления на нашу страну и пренебрежение нормами международного права - недопустимо и контрпродуктивно. Об этом говорили на собраниях в трудовых коллективах "Концерна "Покровский", которые прошли на сахарном комбинате "Курганинский", Тимашевском и Каневском сахарных заводах, агрофирмах "Должанская", "Новощербиновская" и "Бейсуг", а также других предприятиях этой группы компаний.

"Концерн "Покровский" объединяет более 35 предприятий Южного федерального округа, которые ведут производственную деятельность в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. В коллективах "Покровского" трудятся более 10 тысяч человек, и 8 тысяч из них заняты в сельском хозяйстве в Краснодарском крае. Масштабы работ - значительные, аграрии ежегодно обрабатывают порядка 240 тысяч гектаров в 15 районах Краснодарского края.

"За короткий срок "Концерн "Покровский" создал более 10 тысяч рабочих мест, - рассказывает председатель совета директоров "Концерна "Покровский" Андрей Коровайко. - Мы возобновили работу Тимашевского и Курганинского сахарных заводов, которые длительное время простаивали, вложили в них крупные инвестиции, на предприятия вернулись люди. Модернизировали Каневской сахарный завод. Теперь это успешные и конкурентоспособные производства, которыми гордится Краснодарский край. Сделать это было непросто, надо было еще вернуть сырьевую базу, а это за один день не делается. Но фермеры нам поверили, поддержали нас и краевые власти, мы смогли быстро перестроить и свой аграрный сектор на выращивание сахарной свеклы, которая пошла на переработку на наши сахарные заводы".

"Если в самом начале мы перерабатывали в сезон 470 тысяч тонн сахарной свеклы, - рассказывает Михаил Пак, директор по развитию "Концерна "Покровский", - то на сегодняшний день, после модернизации заводов, в сезон перерабатываем более 2 миллионов тонн сахарной свеклы и вырабатываем 305 тысяч тонн сахара. Собственный аграрный бизнес позволяет эффективно развивать нам животноводство, молочное направление и мясопереработку. Молочное стадо насчитывает у нас 10,6 тысячи фуражных голов КРС, производство молока составляет 105 тысяч тонн в год.

Молочные фермы полностью механизированы, это фактически крупные современные технологические центры. А наш мясокомбинат "Каневской" входит в ТОП-3 лидеров по переработке свинины в Краснодарском крае. Объем производства и реализации за 2020 год составил порядка 265 тысяч голов свиней и более 3900 голов крупного рогатого скота. Благодаря современному производству комбинат обеспечивает свининой и говядиной не только собственное колбасное производство, но и выступает ключевым поставщиком мяса в Южном федеральном округе".

"Используемое в переработке сырье выращивается на собственных фермах, что обеспечивает 100-процентный ветеринарно-санитарный контроль на всех стадиях производства продукции, - рассказывает Иван Черненко, управляющий ООО МПК "Каневской". - "Каневской" выпускает все виды колбасных изделий, в том числе сложные с технологической точки зрения сырокопченые, варено-копченые и деликатесы, общим годовым объемом более 5,3 миллиона килограммов".

На сегодняшний день "Концерн "Покровский" является одним из самых крупных и эффективных сельхозпроизводителей в стране и входит в десятку национальных лидеров по основным производственным показателям

Ассортимент мясокомбината включает в себя более 200 наименований колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов.

"Мы не заменяем натуральные ингредиенты. Наша миссия - кормить земляков натуральными колбасами, мясом и держать марку честного кубанского производителя, - поясняет Иван Черненко. - А еще нам небезразлично все то, что происходит сейчас в нашей стране. Наши работники единогласно решили выходить на общие собрания в поддержку президента страны Владимира Путина и экономического курса России".

"Наши предприятия являются градообразующими в Краснодарском крае, - рассказывает Андрей Коровайко. - Только налогов мы платим более 4,5 миллиарда рублей в год, постоянно увеличиваем инвестиции в производство, делая при этом упор на социальную защищенность наших работников и членов их семей, много внимания уделяем благоустройству поселений, где живут наши сотрудники и находятся наши предприятия. Ежегодно на реализацию соцпроектов и благотворительность мы направляем более 100 миллионов рублей. Причем для концерна это не только добрая корпоративная традиция, не дань моде, а философия нашего бизнеса, если хотите, это наш внутренний стержень. Мы дорожим своим коллективом, делаем все возможное для его развития, понимаем, что все наши усилия гармонируют с усилиями руководства страны, направленными на развитие отечественного бизнеса и повышение качества жизни наших граждан. В 2021 году "Концерн "Покровский" планирует открыть общеобразовательную школу в Ростове-на-Дону. Объем инвестиций составит более 1 миллиарда рублей".

"Наши сотрудники, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, не прекращают работу ни на секунду в поле, на фермах, на наших производствах, чтобы обеспечить население региона высококачественной продовольственной продукцией и исполнить все свои обязательства перед нашими партнерами, в том числе и по экспортным операциям, - отметил руководитель агробизнеса "Концерна "Покровский" Станислав Кашуба. - Только зерна мы отправляем на экспорт более 400 тысяч тонн. В год мы инвестируем порядка 1 миллиарда рублей в расширение нашего земельного банка, ведется строительство поливных систем, тепличных и животноводческих комплексов. Заложен сад фундука на Черноморском побережье в 200 гектаров, в ближайшее время он будет расширен до 1000 га. Это позволит нам поставлять в торговую сеть качественный орех собственного производства не хуже импортного. У нас есть собственное фасовочное производство, в торговые сети мы поставляем фасованные овощи, семечки, орехи, масло и другую продукцию".

Аграрии концерна "Покровский" ежегодно обрабатывают 240 тысяч гектаров земли в 15 районах Краснодарского края. Фото: Из архива пресс-службы концерна "Покровский"

"Концерн "Покровский" приоритетное значение уделяет научной деятельности и внедрению современных технологий как в нашу производственную деятельность, так и в целом для получения прорывных технологий в медицине и фармакологии, - рассказывает Михаил Пак. - Для этого мы сотрудничаем с ведущими научно-исследовательскими институтами страны".

"Концерн "Покровский" одним из первых в ЮФО внедрит в работу систему автономного управления техникой, разработанную компанией Cognitive Pilot, входящей в экосистему Сбербанка. Систему будут использовать для уборки урожая: она позволяет "видеть" и "понимать" обстановку на поле по ходу движения комбайна без использования GPS-навигации и RTK-поправок (они позволяют определять координаты точек на местности и места расположения объектов с минимальной погрешностью). Систему начнут внедрять в 2021 году в преддверии уборочной страды. В рамках заключенного соглашения со Сбербанком "Покровский" также планирует внедрение онлайн-системы управления животноводческими фермами.

"Предприятия "Концерна "Покровский" расположены зачастую в небольших населенных пунктах Краснодарского края, нередко несколько поколений одной семьи работают в одном хозяйстве, формируя трудовые династии. Мы это только приветствуем, - продолжает Михаил Пак. - Благодаря социально ответственному бизнесу "Концерна "Покровский" там, где мы работаем, мы оказываем помощь школам, больницам, детским садикам и многим другим социальным объектам. Плотно взаимодействуем в этом направлении с местными органами власти. Мы активно помогаем администрациям поселений Кубани организовывать различные мероприятия для местных жителей".

Благотворительностью "Концерн "Покровский" занимается на протяжении всей своей истории. Для этого создан благотворительный фонд "Покровский", который занимается социальной реабилитацией детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддерживает общественно значимые молодежные инициативы, детские движения и организации, много внимания уделяет ветеранам. Регулярно реализуются также проекты по сохранению и содержанию зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культурное и природоохранное значение.

"Концерн "Покровский" оказал помощь в ремонте здания Стародеревянковской школы N 15, произвел капитальный ремонт инфекционного и хирургического отделений Каневской центральной больницы. Когда началась пандемия коронавируса и был введен карантин, предприятия "Концерна "Покровский" доставили многодетным семьям продуктовые наборы.

Благотворительная помощь регулярно выделяется на ремонт храмов и развитие спортивной и социальной инфраструктуры в тех районах Краснодарского края, где работают предприятия "Концерна "Покровский" и проживают его сотрудники. В это непростое для всех время его коллективы работают сплоченно, оказывая посильную помощь тем, кто в этом нуждается.

"Центр здоровья "Покровский" в Ростове-на-Дону известен многим жителям города и области, мы используем уникальные тренажеры для восстановления спины и костно-мышечного аппарата, - рассказывает Максим Просянников, старший инструктор тренажерного зала. - Суперсовременная технология реабилитации и лечения костно-мышечного аппарата человека NEONETIC позволяет без операции достигнуть замечательных результатов, и клиенты замечают значительные улучшения уже в первый месяц. Мировая наука сейчас сосредоточена на эксцентрических движениях в терапевтических целях, и NEONETIC - это единственный известный пока комплекс, который обеспечивает систематическую работу с клиентами в формате эксцентрических упражнений".

В Ростове-на-Дону успешно работает Центр развития ребенка, созданный "Концерном "Покровский", в котором профессиональные педагоги стараются раскрыть интеллектуальный, творческий и физический потенциал детей.

11 марта власти страны провели совещание о мерах по повышению инвестиционной активности, по итогам которого призвали крупнейшие компании страны и бизнес направить прибыль на проекты внутри страны. Концерн "Покровский" - один из тех, кто на практике уже действует в этом направлении.

Получается, что на таких предприятиях, как "Концерн "Покровский", держатся не только отдельно взятые поселения, но и целые регионы. По оценкам аналитиков, на сегодняшний день "Концерн "Покровский" является одним из самых крупных и эффективных сельхозпроизводителей в стране и входит в десятку национальных лидеров по объему обрабатываемой земли и основным производственным показателям.

Такими предприятиями страна по праву может гордиться. Патриотически настроенные градообразующие кластеры, такие как ростовский "Концерн "Покровский", по праву являются надежным фундаментом для государства и опорой для руководства страны.