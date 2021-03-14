Из-за снегопада в Колорадо отменили почти две тысячи авиарейсов

В США из-за снегопада отменили почти две тысячи авиарейсов.

Сразу несколько американских штатов оказались во власти мощного циклона. Сильные осадки ожидаются в городах Денвер и Боулдер в ночь с субботы на воскресенье. Местами сугробы будут достигать метра в высоту. Руководство аэропорта Денвера (штат Колорадо) сообщило, что в субботу из-за сложных погодных условий отменили 750 рейсов. А во второй выходной день воздушная гавань работать и вовсе не будет, пишет ТАСС.

Напомним, что в феврале из-за аномальных морозов на юге США миллионы местных жителей остались без электричества и воды. Жертвами непогоды стали 58 человек.