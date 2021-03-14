Как защитить потребителя от пластикового мусора

В этом году Всемирный день защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта, сделал своей главной темой - тему пластика. Поставив вместе со всеми амбициозную задачу "Решить проблему пластикового загрязнения планеты", российские борцы за права потребителей представили свой взгляд на то, как ограничить производство и потребление одноразового пластика, как маркировать товары и как пандемия ковида корректирует направления работы по защите прав потребителей.

Одна из самых больших новаций в поведении современных потребителей, прочно зафиксированная соцопросами, - это предпочтение экологической продукции. И с уже немалой готовностью переплачивать за нее. Модные и в принципе важные экологические критерии распространяются и на пластиковую упаковку.

Поскольку у пластика сегодня самый высокий "рейтинг" и по популярности его использования, и по опасности для окружающей среды, то надо искать компромисс и договариваться о чем-то серьезном, например, о возможном запрете одноразовых пластиковых тарелок, считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Это, по его мнению, могло бы снизить пластиковое загрязнение если не планеты, то страны.

Российский потребитель уже приучил себя обращать внимание на значок-маркировку, означающий, что используемый в упаковке товара пластик потом переработают. Но, по словам Янина, привычная, принятая еще в 2011 году маркировка (треугольник со стрелками) на самом деле часто вводит потребителя в заблуждение, "поскольку некоторые виды пластмасс у нас все-таки не перерабатываются".

Говоря о важности экологического просвещения и внесения изменений в законодательство, не надо "отрываться от земли", уверен председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ, и предлагать меры, которые были бы выгодны всем участникам процесса.

В качестве таковых он выдвигает идею сдачи ПЭТ бутылок из-под алкоголя и воды. "Мы обратились к торговым сетям и большим производителям напитков, включая ведущую тройку российских производителей пива, с предложением дать возможность потребителям сдавать в торговые сети пустые бутылки из-под напитков в обмен на новые напитки, - сообщил он. - Стоимость ПЭТ бутылки минимум 10 рублей, и то при оптовой поставке. Собрав 5-7 бутылок, подросток вполне может получить в обмен на них желанную баночку любимого напитка.

Шелищ напомнил, что в советское время все знали залоговую цену бутылки - 12 копеек - и, как правило, сдавали их. А тот, кому было некогда или невыгодно, отдавал свои бутылки для сдачи соседям.

Начинать борьбу с пластиком лучше с продукции, которая не является "социально чувствительной"

По его мнению, знание о цене пластиковой бутылки сегодня надо вернуть в обиход и тем самым простимулировать детей и взрослых с небольшими доходами на сдачу пустого пластика. Фуры, развозящие пиво и газировку, вполне могли бы забирать пластиковую тару в логистические центры, откуда бы ее увозили на переработку в гранулы, из которых можно будет создать новую пластиковую упаковку.

- Наши граждане часто не придают значения и не задумываются о последствиях пластикового загрязнения, просто потому что им "не до этого", - считает председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива", заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. По его мнению, не стоит также забывать о том, что все экологические усилия закладываются в цену товара, которую в ковидные времена лучше резко не поднимать. Поэтому начинать борьбу с пластиком, по мнению Павлова, надо "с продукции, которая не является социально чувствительной", то есть всего скорее с безалкогольных напитков - сладких, газированных и уже давно имеющих репутацию "вредных для здоровья".

При этом участники разговора дружно предупредили, что борьба с замусоривающим окружающую среду пластиком может также выявить и вывести на свет огромное количество странных экономических игроков, осуществляющих, например, "серые" грузоперевозки или устраивающих всегда отсутствующие по указанным адресам производства, активных участников теневой части рынка. И надо думать, как с ними быть в этом случае.